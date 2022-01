Więcej informacji o filmach i serialach znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Serial Player Original "Behawiorysta" pojawi się w serwisie Player.pl we wtorek, 4 stycznia 2022 roku. Użytkownicy będą mogli obejrzeć pierwszy z ośmiu odcinków trzymającej w napięciu produkcji. W roli Gerarda Edlinga - tytułowego behawiorysty, który posiada niezwykłą umiejętnością bezbłędnej interpretacji mowy ciała - Robert Więckiewicz. Czy we współczesnym świecie, gdzie granica między tym co realne, a wirtualne zaciera się, Gerard będzie w stanie "przeczytać" wytrawnego zabójcę, schowanego za ekranem komputera?

Premiera "Behawiorysty" już 4 stycznia, tylko w Player.pl!

Gerard Edling to stateczny wykładowca, ekspert w dziedzinie kinezyki - nauki zajmującej się badaniem mowy ciała oraz były prokurator z ogromnym doświadczeniem, Horst Zeiger – wycofany, młody mężczyzna, outsider, maniak komputerowy i totalnie nieprzewidywalny morderca. Gdy jeden z nich zamierza popełnić zbrodnię, drugi, znany z tego, że potrafi rozszyfrować każdego przestępcę i rozwiązać każdą sprawę, próbuje temu zapobiec. Niestety skutkiem ich pojedynku jest makabryczne widowisko, transmitowane online do tysięcy widzów.

Gerard Edling (Robert Więckiewicz) to persona non grata w opolskich organach ścigania. Jednak, ze względu na umiejętność interpretacji mowy ciała, zostaje nieoficjalnie poproszony o pomoc w schwytaniu niebezpiecznego szaleńca. Mężczyzna wziął za zakładników dzieci i wychowawców jednej z miejskich szkół, nie żądając przy tym nic w zamian. Pod ogromną presją czasu, Edling stara się odkryć motywację porywacza i go przechytrzyć. Niestety, okazuje się, że trafił na równego sobie przeciwnika. Przestępca wydaje się doskonale znać sztuczki Gerarda, potrafi przewidzieć każdy jego ruch. Dodatkowo wykorzystując potęgę Internetu, zaczyna realizować swój misterny plan…

Świat online stał się integralną częścią codziennego życia. Użytkownicy sieci intensywnie lajkują, szerują, udostępniają, czatują. Zakupy, praca, nauka, a nawet relacje i emocje – wszystko jest "na kliknięcie". Jak się okazuje, dla Horsta (Krystian Pesta), również decyzja o życiu lub śmierci innych. Internet w jego rękach to narzędzie do precyzyjnego planowania zbrodni i manipulowania ludźmi. Zeiger organizuje swoiste igrzyska śmierci i zaprasza wszystkich do wirtualnego uczestnictwa w krwawym show. Wybór ofiary pozostawia widzom, bezpiecznie schowanym za ekranami swoich komputerów. Czy organom ścigania oraz Gerardowi uda się zapobiec morderstwom? A może, w erze wszechobecnego WiFi, przestarzałe policyjne procedury i długo trwające formalności staną na drodze do uratowania kolejnych ofiar?

"Behawiorysta" - obsada

Obok Roberta Więckiewicza w serialu pojawią się także Marzena Kipiel-Sztuka, Krystian Pesta, Katarzyna Dąbrowska, Anna Mrozowska, Magdalena Czerwińska, Mirosław Haniszewski, Rafał Zawierucha, Maria Sobocińska i Anna Próchniak.

Akcja "Behawiorysty" rozgrywa się w Opolu, tu też powstawała część zdjęć do serialu. Serial jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Producentem serialu z ramienia TVN Grupa Discovery i Player.pl jest Tomasz Cichoń, producentem wykonawczym Violetta Furmaniuk-Zaorska i Aktiv Media. Za scenariusz odpowiadają Bartosz Janiszewski i Maciej Kazula. Od strony reżyserskiej nad serialem czuwa Łukasz Palkowski. Kierownikiem produkcji jest Agnieszka Knysak-Sandecka. Zdjęcia realizuje Marian Prokop. Scenografię przygotowują Aleksandra Kierzkowska i Katarzyna Masztakow, kostiumy – Agnieszka Werner-Szyrle, charakteryzacją zajmuje się Iwona Kajszczak. Muzykę do serialu skomponował Bartosz Chajdecki.

Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się: seria "Chyłka", seriale: "Pajęczyna", "Skazana", "Szadź", "Żywioły Saszy – Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy", "Mamy to!", "Top Model. Front Row" czy reality show "Prince Charming".

