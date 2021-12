Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Iza i Kamil zostali przez ekspertów sparowani w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie wydawało się, że pasują do siebie idealnie, a decyzja o pozostaniu w małżeństwie nie była zaskoczeniem. Chociaż z zewnątrz wydawało się, że układa się między nimi dobrze, w połowie września, kilka miesięcy po zakończeniu emisji edycji z ich udziałem, poinformowali o rozstaniu. Wyglądało na to, że para rozeszła się w dobrych stosunkach - zdecydowali się nawet na wspólny wyjazd, który zaplanowali wcześniej. Mimo to Iza nie ukrywa, że jest jej ciężko i przeżyła wiele trudnych chwil.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza o trudnym okresie

Była partnerka Kamila jest aktywna w mediach społecznościowych i często dzieli się z obserwującymi codziennym życiem przez InstaStories. Tym razem zdecydowała się na dłuższy post, który zamieściła kilka dni przed końcem roku.

Wiele dróg już za mną. Wiele wzlotów i upadków, rozczarowań i złości - pisze Iza.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mimo to cały czas stara się patrzeć w przyszłość z optymizmem. Z jej słów wynika jednak, że jak na razie nie dzieje się u niej najlepiej.

Ale ja nadal wierzę. Wierzę w siebie, w ludzi, w to, że przyjdzie ten dzień kiedy będzie jeszcze pięknie - dodała sentencjonalnie.

Iza może niewątpliwie liczyć na ogromne wsparcie fanów, którzy piszą w komentarzach, że jest silną kobietą i z pewnością poradzi sobie z każdym kryzysem.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie napisała wprost, do czego odnoszą się te dość smutne refleksje. Być może to zbieg okoliczności, ale dosłownie dzień wcześniej obszerny wpis na Instagramie dodał także Kamil. Były partner Izy zamieścił jeszcze bardziej tajemniczy i zawoalowany post, w którym napisał o "wybaczaniu" i "wyrzucaniu śmieci".