Paulina i Andrzej byli uczestnikami czwartej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". Ich relacja dostarczyła widzom wielu emocji. Pomimo tego, że dużo osób nie wierzyło w ich miłość, to po powrocie do Polski wydawało się, że są w sobie zakochani i zamierzają zbudować szczęśliwy związek. Ostatnio jednak fani zaczęli podejrzewać, że ta dwójka nie jest już ze sobą. Co takiego wzbudziło ich podejrzenia?

"Love Island. Wyspa miłości". Kryzys w związku Pauliny i Andrzeja?

Po zakończeniu programu wydawało się, że miłość Pauliny i Andrzeja kwitnie. Na zdjęciach, które często pojawiały się w mediach społecznościowych, widać było, że są bardzo szczęśliwi. Jednak zdaniem internautów, coś złego zaczęło się dziać pomiędzy nimi. Dowodem na to ma być fakt, że od kilku tygodni nie publikują już wspólnych fotografii i znacznie rzadziej udzielają się na InstaStories. Ostatni raz pokazali się razem w połowie listopada na imprezie urodzinowej Pauliny.

Pomimo tego, że całkiem niedawno pojawiła relacja ze spotkania tej dwójki, to jednak fani obawiają się, że finaliści czwartej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości" nie są już razem. Oliwy do ognia dolała ostatnia fotografia, którą Andrzej opublikował na Instagramie. Zdaniem jego obserwatorów, mężczyzna wygląda na bardzo smutnego. W komentarzach rozpętała się burza.

Nie mów, że cię zostawiła.

Czy koniec z Paulinką?

Ostatnio dajesz zdjęcia, na których jesteś jakiś zamyślony i smutny, mam nadzieję, że miłość między tobą a Pauliną kwitnie - czytamy w komentarzach pod postem.

Podobne sprawa wygląda na profilu Pauliny. Ona również otrzymuje dużo pytań o związek z Andrzejem.

Już po związku, szybko. Gdzie Andrzej?

Taka miłość i już po niej. Wszystko dla sławy - piszą fani na profilu Pauliny.

Do tej pory sami zainteresowani nie zabrali głosu w sprawie i nie skomentowali przypuszczeń internautów. Wspólne zdjęcia Pauliny i Andrzeja zobaczysz w naszej galerii.

