Aneta i Robert, szczęśliwi małżonkowie, którzy poznali się w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", oczekują przyjścia na świat pierwszego dziecka. Tą radosną nowiną podzielili się w połowie grudnia, a w "Dzień dobry TVN" opowiedzieli o tym, że decyzja o powiększeniu rodziny, choć nadeszła dość szybko, była w pełni przemyślana. Czyżby teraz przed parą szykowały się kolejne duże zmiany? Na InstaStories Roberta znalazł się link do ogłoszenia o sprzedaży kawalerki znajdującej się w Strzelnie. I choć nie jest to to samo mieszkanie, które mieliśmy okazję zobaczyć w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", kilka szczegółów zdradza, że uczestnik programu wystawił na sprzedaż własne lokum.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Robert pokazał mieszkanie w Strzelnie na sprzedaż

Pod koniec grudnia Robert zamieścił na InstaStories post z linkiem do ogłoszenia, które opatrzył bardzo zdawkowym podpisem.

Mieszkanie na sprzedaż - czytamy.

Z opisu możemy dowiedzieć się, że do kupienia jest własnościowa kawalerka w Strzelnie, rodzinnym mieście uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mieszkanie jest nowoczesne i zadbane, ma oddzielną kuchnię i zamontowany system inteligentnego domu. Robert z żoną w czasie trwania programu w Strzelnie zatrzymali się ewidentnie w innym miejscu. Mieszkanie było sporo większe, miało inną kuchnię i łazienkę. Niewykluczone jednak, że uczestnik wynajął lokum na potrzeby zdjęć. W obydwu miejscach widać bowiem kilka takich samych szczegółów - znalazły się w nich m.in. te same krzesła, stojąca lampa czy nawet identyczna deska do prasowania.

Chociaż nie ma pewności, czy Robert faktycznie sprzedaje własne mieszkanie, bardzo możliwe, że państwo Żuchowscy rozglądają się za czymś większym przed przyjściem na świat pierwszego dziecka. Aneta nie zdradziła, w którym miesiącu ciąży jest obecnie, jednak nie ulega wątpliwości, że poród zbliża się wielkimi krokami.

Na wspólny zakup mieszkania zdecydowała się niedawno inna para, która poznała się w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Tuż przed świętami aktem notarialnym na Instagramie pochwalili się Laura i Karol z piątej edycji programu.