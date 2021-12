Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Kamil był uczestnikiem piątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", w którym eksperci sparowali go z Izą. Para początkowo wydawał się dobrana, a w finale nawet obydwoje zdecydowali się kontynuować małżeństwo. Trwałość ich relacji zweryfikowała jednak rzeczywistość. We wrześniu Iza ogłosiła rozstanie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil odleciał. Opublikował post o wybaczaniu

Kamil korzysta z popularności, którą przyniósł mu program "Ślub od pierwszego wejrzenia" i jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikował tajemniczy post i w dość dziwnych słowach prawił o wybaczaniu.

Negatywne emocje powstałe na skutek naszych błędów, złych decyzji, złych działań względem siebie i innych osób lub działania innych, złe decyzje względem naszej osoby, to emocjonalny efekt kuli śnieżnej. Zbieramy, zbieramy, zbieramy, aż w końcu z pewnymi rzeczami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Sam się z tym spotkałem, ale również wielokrotnie spotkałem się z innymi, którzy nie mogą sobie poradzić z wieloma problemami - zaczął wpis.

Mężczyzna kontynuował przemyślenia o wybaczaniu, ostatecznie porównując je do... sprzątania i wyrzucania śmieci.

Wybacz sobie wszystko to, co generuje negatywne emocje. Odwal się od siebie. Wybacz mu, wybacz jej, wybacz im, to co zrobili, nawet jeśli cię skrzywdzili. Nie pozwól, by to działanie, które miało już zły efekt, dalej cię krzywdziło. Wybaczając, stajesz się wolny! (…) Z wybaczaniem jest jak ze sprzątaniem. Samo sprzątanie porównałbym do wybaczania, ale jest jeszcze druga część tego sprzątania. Trzeba usunąć to, co posprzątaliśmy, czyli wyrzucić śmieci. Wyciągnąć wnioski i wyrzucić śmieci - napisał.

Na koniec uczestnik siódmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" dodał, żeby wybaczać osobom, które kiedyś rzucały nam kłody pod nogami. Jego zdaniem zadziała to oczyszczająco. Co na to Iza? Była partnerka nie zareagowała na post, ale zrobiły to inne kobiety.

Pamiętaj, kobieta wybaczy, ale nie zapomni.

Są sytuacje, których nie da się zapomnieć i wybaczyć - czytamy w komentarzach.

Myślicie, że tajemniczy post ma coś wspólnego z programem?