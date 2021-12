Więcej o teleturniejach przeczytasz na Gazeta.pl

W "Jednym z dziesięciu" zdarzają się odcinki, w których gracze imponują wiedzą i ustanawiają kolejne rekordy, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów. Zdarzają się też takie, w których zawodnicy nie mają tyle szczęścia. Emitowany 27 grudnia 13. odcinek 128. już serii teleturnieju zalicza się niestety do tej drugiej kategorii. Mężczyzna, który został zwycięzcą, zgromadził w sumie jedynie 32 punkty.

"Jeden z dziesięciu". Widzowie komentują poziom odcinka

Mimo że "Jeden z dziesięciu" ma sławę jednego z nielicznych emitowanych obecnie teleturniejów, które premiują wiedzę, nie każdy wygrany wychodzi ze studia z oszałamiającą liczbą punktów. Pan Karol, który zwyciężył w poniedziałkowym odcinku, dostał się do finału, mimo że odpowiadał zaledwie trzy razy. Uczestnikom zajęło dość długo, aby odpowiedzieć na pytania umożliwiające wskazanie, do kogo ma zwrócić się Tadeusz Sznuk. Gdy w końcu się to udało, pan Karol szybko przejął dowodzenie, przekazując pytania na innych graczy. W ten sposób wykosił konkurencję, a sam odpowiedział poprawnie w sumie pięć razy w całym odcinku, kończąc z wynikiem 32 punktów.

Fani "Jednego z dziesięciu" nie ukrywali rozczarowania takim przebiegiem finału. Niezadowolenie demonstrowali na fanpage'u programu, krytykując wiedzę graczy i wynik odcinka.

Trochę smutnawo było, choć uczestnicy sprawiali sympatyczne wrażenie.

Strasznie słaby odcinek. Dobre były chyba w pierwszej połówce edycji. Wygrać odcinek, odpowiadając tylko na pięć pytań, to spory wyczyn. Czasami jeden zawodnik w drugim etapie odpowiada ok. dziesięć razy, żeby wejść do finału.

Masakra. Brak podstawowej wiedzy. Tak słabo jeszcze chyba nigdy nie było - czytamy.

Widzowie zauważyli natomiast, że emocjonująco zapowiada się wielki finał emitowanej obecnie serii programu. Gracze w poprzednich odcinkach zawiesili poprzeczkę wysoko - aby się do niego zakwalifikować, należy zdobyć minimum 111 punktów.