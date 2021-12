Więcej o premierach seriali przeczytasz na Gazeta.pl

"Bridgertonowie" to adaptacja serii powieści autorstwa Julii Quinn o tym samym tytule. Przedstawiają życie mieszkającej w Londynie arystokratycznej rodziny na początku XIX wieku. Pierwszy sezon serialu, który miał premierę 25 grudnia 2020 roku, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów, a Netflix błyskawicznie dał zielone światło do stworzenia kontynuacji. Dokładnie rok po tym, jak produkcja zadebiutowała na platformie, oficjalnie ogłoszono, że nowe odcinki będzie można obejrzeć 25 marca 2022.

"Bridgertonowie". Sezon 2. Netflix ogłosił datę premiery

25 grudnia w mediach społecznościowych pojawiło się specjalne wideo zapowiadające wyczekiwany drugi sezon. W filmiku wystąpili aktorzy z serialu, którzy odczytali przygotowane przez produkcję oświadczenie.

Dużo szczęścia dla całej socjety. Rocznicowa tradycja nakazuje przygotować specjalną gazetkę. Mam nadzieję, ze ta okaże się pouczająca. "Bridgertonowie" powracają 25 marca 2022 - brzmi treść.

"Bridgertonowie". Sezon 2. Kto w obsadzie?

Od dawna wiadomo już, że do produkcji nie powróci Regé-Jean Page wcielający się w postać Simona Bassetta. Osłodą dla fanów może być jednak fakt, że do obsady dołącza sporo nowych bohaterów. Nową główną bohaterką została znana m.in. z "Sex Education" Simone Ashley, która wcieli się w postać Kate Sharmy. Oprócz niej do "Bridgertonów" dołączają m.in.:

Charithra Chandran jako jej siostra, Edwina,

Shelley Conn jako Mary, matka Kate i Edwiny

Calam Lynch jako Theo,

Rupert Evans jako Edmund Bridgerton.

"Bridgertonowie". Sezony 3. i 4. potwierdzone

Julia Quinn, autorka sagi o losach Bridgertonów, napisała aż dziewięć tomów powieści. Wszystko wskazuje na to, że twórcy planują porządnie wykorzystać materiał, na którym bazuje serial. W kwietniu 2021 roku Chris Van Dusen, twórca hitu Netfliksa, potwierdził, że powstaną jeszcze przynajmniej dwa sezony "Bridgertonów".