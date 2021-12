Więcej o serialu "Barwy szczęścia" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Jakub Wróblewski od kilku lat związany jest z Weroniką Smolińską. Teraz para wkroczy na kolejny etap relacji, bowiem niebawem powitają na świecie pierwsze dziecko. Szczęśliwą nowinę przyszli rodzice ogłosili za pośrednictwem Instagrama.

Zobacz wideo Oni odeszli z 'Barw szczęścia'

"Barwy szczęścia". Serialowy Tymek zostanie tatą. Zdradził imię i płeć dziecka

21-letni aktor zapozował z ciężarną partnerką do uroczego zdjęcia. Na fotografii obejmuje Weronikę, a przy okazji eksponuje wyniki badań USG. Widać, że jest to już zaawansowana ciąża, a para dosyć długo utrzymywała ją w tajemnicy. W opisie do zdjęcia serialowy Tymon zdradził płeć dziecka. Okazuje się, że Weronika wkrótce urodzi dziewczynkę. Wróblewski wyznał, jakie imię będzie nosiła ich córka.

Już niedługo moja piękna córa przyjdzie na świat. Czekamy na ciebie, Nadia - czytamy na Instagramie.

W komentarzach do fotografii znajdziemy morze gratulacji od znajomych i fanów.

"Barwy szczęścia". Serialowy Tymek niebawem zostanie ojcem. Z jakich ról możemy kojarzyć młodego aktora?

Jakub Wróblewski od 2016 roku w serialu "Barwy szczęścia" wciela się w postać Tymona, kolegi Kajtka i Oliwki. 21-latek ma na koncie jednak o wiele więcej produkcji. Wróblewski grał epizodyczne role w takich filmach, jak "Kler", "Ostatnia rodzina", "Bilet na Księżyc" czy "Kamienie na szaniec". W "Sztuce kochania", wyprodukowanej przez Piotra Woźniaka-Staraka, wcielił się w rolę Krzysia Wisłockiego, syna legendarnej lekarki.

Przyszłym rodzicom serdecznie gratulujemy!