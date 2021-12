Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Szósta edycja "Projektu Lady", która rozpoczęła się w październiku 2021 roku, pierwszy raz emitowana była w TVN7. Jedenaście docinków mogliśmy oglądać w piątkowe wieczory. Wyjątkiem był dwunasty, finałowy, który trafił do emisji w niedzielę 26 grudnia. 12 dziewczyn pod czujnym okiem mentorek oraz prowadzącej, Małgorzaty Rozenek, tydzień po tygodniu zmieniały się w prawdziwe damy. Do finału jak zwykle zakwalifikowały się jedynie trzy uczestniczki. Tym razem były to Zuzanna Bergander, Wiktoria Nowakowska oraz Agata Łabuda.

"Projekt Lady" 6. Finał za nami. Wiemy, kto wygrał program

W finale szóstej edycji TVN-owskiego show byliśmy jak zwykle świadkami uroczystej gali. Zanim to jednak nastąpiło, ostatni odcinek "Projektu Lady" był dla dziewczyn momentem podsumowań, a także tworzenia planów na przyszłość, w czym pomagała im mentorka Tatiana. Z kolei mentorka Irena przygotowała dla finalistek ostatnie zadanie, które miało sprawdzić, jak radzą sobie w nieznanych sytuacjach. Tym razem zapoznały się z kulturą wschodu i brały udział w ceremonii parzenia herbaty.

Podczas finału Zuzanna, Wiktoria i Agata zaprezentowały się w kreacjach przygotowanych przez znanych projektantów: Tomasza Olejniczaka, Roberta Czernika oraz duetu - Hektor Świtalski i Robert Karger. Finalistki musiały także przejść przez ostatnie, stresujące wyzwanie - stanąć na scenie i wygłosić napisane przez siebie przemowy. "Dama Projektu Lady" mogła być tylko jedna, a jury zadecydowało, że w szóstej edycji na ten tytuł najbardziej zasłużyła Agata Łabuda.

Fani programu od dawna mieli faworytkę. Chociaż na Instagramie sporo osób wskazywało, że wszystkie trzy finalistki zasługują na wygraną, zdecydowana większość internautów życzyła zwycięstwa Wiktorii.

Trzymam mocno kciuki za Wiktorię od samego początku.

Dla mnie wszystkie trzy zasługują. Bardzo ciężko pracują nad swoją przemian. Kibicuję całej trójce, ale jakbym miała wybrać jedną - Wiktoria - czytamy.

Kciuki za Wiktorię Nowakowską mocno trzymała także zwyciężczyni czwartej edycji "Projektu Lady", Liubov Miruk.

Myślę że Wiktoria, ale kto tak naprawdę, to się okaże jutro - napisała na Instagramie programu dzień przed finałem.

Wygrana uczestniczka "Projektu Lady" oprócz tytułu otrzymuje zaproszenie na stypendium w renomowanej szkole językowej w Oxfordzie. Jak na razie nie wiadomo, czy TVN planuje kolejny, siódmy już, sezon programu.