"Lista Plotka" to nowy, ulubiony format influencerów, w którym podejmują kreatywne wyzwania. W krótkim czasie muszą zmierzyć się z niewygodnymi pytaniami i zdradzić sekrety. W 2021 roku przed kamerą Plotka zasiadło wielu celebrytów. Przypomnijmy, co ciekawego mieli do powiedzenia.

Zobacz wideo "Lista Plotka"

"Lista Plotka". Oto najlepsze fragmenty

Julia Żugaj jest jedną z członkiń projektu Team X, który zainicjował Stuart Burton, znany w sieci jako Stuu. Influencerka jest aktywna w mediach społecznościowych, ale jeszcze nie zdradziła wszystkiego. W formacie "Lista Plotka" zdradziła m.in., co najbardziej wzbudza w niej wstręt.

Szczerze na pytania w "Liście Plotka" odpowiedziała też Natsu. Celebrytka postawiła na szczerość i opowiedziała o swoich niedoskonałościach oraz o tym, z czym miewa problemy. Wymieniła tu m.in. pranie. Przed kamerą powiedziała też, jaki zapach najbardziej uprzykrza jej życie. Jak się okazuje, to zapach z... zatkanego zlewu.

Na podobne pytanie odpowiedziała Viki Gabor. Zwyciężczyni Eurowizji Junior stwierdziła, że najbardziej przeszkadza jej zapach skarpet, a influencerka Ola Nowak wskazała przepoconą koszulkę.

Kilka smaczków ze swojego życia zdradziła Monika Kociołek. Celebrytka opowiedziała o tym, jakie wady chłopaka najbardziej ją drażnią. Zdradziła też kim jest "czarny anioł" i jaki ma do niego stosunek.