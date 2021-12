Więcej o teleturnieju "Milionerzy" przeczytasz na Gazeta.pl

W 432. odcinku "Milionerów" ze swojej szansy na wielką wygraną skorzystał pan Andrzej. Jak brzmiało pytanie za 75 tysięcy złotych?

"Milionerzy". Co stanowi podstawowy składnik bieli weneckiej, którą kobiety przez wieki rozjaśniały sobie cerę?

Uczestnik miał bardzo dobrą passę podczas występu w "Milionerach". Na drodze do zwycięstwa, przy pytaniu za 75 tysięcy złotych, pojawiła się trudność. Pan Andrzej usłyszał od Huberta Urbańskiego następujące pytanie: Co stanowi podstawowy składnik bieli weneckiej, którą kobiety przez wieki rozjaśniały sobie cerę?

Odpowiedzi były następujące:

A. ołów

B. arszenik

C. rtęć

D. strychnina

Ołów był wykorzystywany przez wieki do rozjaśniania cery. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Uczestnik niemal bez zawahania się podał prawidłową odpowiedź, dzięki czemu mógł dalej walczyć o milion.

Uczestnik przez chwilę rozważał możliwość wykonania telefonu do przyjaciela. Pan Dawid nie miał pojęcia, ale zasugerował strychninę, którą uczestnik kojarzył z wypełnianiem zmarszczek. Postanowił posłuchać głosu serca i zaznaczył ołów, który okazał się być prawidłową odpowiedzią.

