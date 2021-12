Więcej o programie telewizyjnym przeczytasz na Gazeta.pl

Wigilia w 2021 roku wypada w piątek, co oznacza pewne zmiany ramówce tego dnia. 24 grudnia nie będzie przede wszystkim emisji tureckich seriali w TVP1. Do 27 grudnia będzie trzeba zaczekać na "Elif", "Przysięgę" i "Miłość i przeznaczenie". W wigilię nie zobaczymy także kolejnego odcinka "Kozackiej miłości" - emisja również została wstrzymana aż do poniedziałku. W tegoroczne święta czeka natomiast prawdziwa gratka dla fanów "Zniewolonej". Już 24 grudnia Telewizja Polska pokaże wyczekiwany pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu. Co jeszcze warto oglądać 24, 25 i 26 grudnia?

Program TV na 24.12.2021: TVP, Polsat, TVN

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu "Zniewolonej" zostanie wyemitowany w piątek o godz. 20:15 w TVP1. W wigilijny wieczór TVP2 zaplanowała z kolei dwie komedie - "Wyjście awaryjne", polski film z 1982 roku (godz. 21:15), a następnie świąteczny film "Grudniowa panna młoda" (godz. 23:05). Widzowie czekający na "Kevina samego w domu" w wigilię powinni włączyć Polsat o godzinie 20:00. Po emisji bożonarodzeniowego hitu stacja pokaże kolejną świąteczną komedię, "Dlaczego on?" (godz. 22:10). Na TVN o 20:25 zobaczymy zimowy klasyk, "Listy do M.", a zaraz po nim film sensacyjny "Tango i Cash" (godz. 22:55). Fani uniwersum Harry'ego Pottera będą mogli obejrzeć z kolei "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" na TVN7 o godz. 20:00.

Program TV na 25.12.2021: TVP, Polsat, TVN

Wieczór Bożego Narodzenia w TVP1 rozpocznie się od kolejnego odcinka "Zniewolonej" o godz. 20:15. Tuż po nim stacja wyemituje film dokumentalny poświęcony Maryli Rodowicz "Maryla. Tak kochałam" (godz. 21:00), a zaraz potem koncert z okazji jubileuszu artystki "Wariatka tańczy" (godz. 23:05). TVP2 stawia na filmy ze świątecznego kanonu - o godz. 22:35 wyemituje komedię romantyczną "To właśnie miłość". 25 grudnia o godz. 20:00 Polsat pokaże pierwszą część "Titanica", a po niej, o godz. 22:05 komediodramat "Rodzinny dom wariatów". Wieczór w TVN-ie upłynie pod znakiem kina sensacyjnego. O godz. 20:05 "Szybcy i wściekli 8", a o godz. 22:55 - "Krytyczna decyzja". Na TVN7 o godz. 20:00 gratka dla młodszych widzów - film animowany "Sekretne życie zwierzaków domowych", a po nim kolejny kultowym film świąteczny - "Holiday" o godz. 21:50.

Program TV na 26.12.2021: TVP, Polsat, TVN

W drugi dzień świąt będzie można obejrzeć trzeci odcinek "Zniewolonej", również o godz. 20:15, a następnie coś, na co czekali od kilku tygodni wszyscy fani "Rolnik szuka żony" - o 21:15 TVP1 pokaże specjalny, świąteczny odcinek programu. Na Polsacie o godz. 20:00 rozpocznie się emisja drugiej części "Titanica", a o 22:05 stacja wyemituje komedię sensacyjną "Prawdziwe kłamstwa". TVN na godzinę 20:30 zaplanował drugą część "Listów do M.". Pewnym zaskoczeniem może być pozycja, która znalazła się w ramówce TVN7. O godz. 19:00 obejrzymy bowiem finałowy odcinek "Projektu Lady" przeniesiony z piątku. Tuż po nim stacja pokaże dramat historyczny "Gladiator" (godz. 20:00).