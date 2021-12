Więcej filmowych ciekawostek przeczytasz na Gazeta.pl

Napisany i wyreżyserowany przez Nancy Meyers film "Holiday" z 2006 roku to obok "Kevina samego w domu" czy "To właśnie miłość" jedna z najbardziej kultowych świątecznych produkcji. Fabuła opowiada o dwóch kobietach, które, pragnąc zmiany w życiu, na kilka tygodni zamieniają się domami. Grana przez Kate Winslet Iris przenosi się do przepięknej willi w Los Angeles, a Amanda, bohaterka Cameron Diaz, wyjeżdża do położonego na obrzeżach Londynu Surrey, gdzie zamieszkuje w malowniczej chatce. Obydwie lokacje odgrywają w filmie bardzo ważną rolę, dlatego tym bardziej rozczarowuje świadomość, że należący do Iris Rosehill Cottage został zbudowany wyłącznie na potrzeby produkcji.

"Holiday". Dom bohaterki granej przez Kate Winslet był dekoracją

Przytulny, nieduży, kamienny domek, wyposażony w kominek to wymarzone miejsce na spędzenie spokojnych świąt. Nic dziwnego, że pokazana w "Holiday" chatka Iris do dziś spotyka się z ogromnym zainteresowaniem turystów. Pracujący przy świątecznej komedii scenograf, Jon Hutman, w wydaniu specjalnym, które znalazło się na DVD filmu, wyjaśnił, że twórcy pierwotnie szukali prawdziwego domu, jednak przeniesienie całej ekipy filmowej do tak odległej lokalizacji było zbyt kosztowne.

Szukaliśmy najładniejszych, najmniejszych, najbardziej angielskich chatek, jakie mogliśmy znaleźć. I trafiliśmy na jedną. Niestety była położona cztery godziny od Londynu i bardzo na uboczu. Kręcenie w tym miejscu byłoby o wiele droższe, ponieważ trzeba byłoby przewieźć tam całą ekipę - zdradził.

Produkcja uznała, że rozsądniejszą opcją będzie postawienie od zera dekoracji udającej idylliczny domek bliżej Londynu. Całość stanęła zaledwie w dwa tygodnie, włącznie z ogródkiem, którego w filmie widać jedynie niewielką część.

Postawiliśmy ścianę i dodaliśmy drzewa. Wcześniej to było wyłącznie puste pole. To była prawdziwa atrakcja turystyczna. Mimo że stał na pustkowiu, codziennie odwiedzały go setki ludzi - mówi reżyserka, Nancy Meyers.

Konstrukcja została w całości rozebrana po zakończeniu zdjęć do "Holiday". Jak czytamy w serwisie Hooked on Houses, wnętrze domu Iris powstało z kolei na planie filmowym w Kalifornii. Początkowo planowano udekorować go zarówno rustykalnymi, jak i nowoczesnymi meblami. Założenie było takie, że Iris przeniosła się do Rosehill Cottage z mieszkania w Londynie. Angielska chatka zaczęła za bardzo przypominać nowoczesną willę Amandy, dlatego twórcy zrezygnowali z tego pomysłu.

To, co jednak pozostaje atrakcją turystyczną do dziś, to kilka innych lokacji znajdującej się we niewielkiej wsi Shere w hrabstwie Surrey. Można tam odwiedzić m.in. bar o nazwie The White Horse, w którym bliżej poznawali się bohaterowie grani przez Cameron Diaz i Jude'a Lawa.