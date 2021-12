Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Rozwój uczucia między Asią i Kamilem to jeden z głównych powodów, dla których widzowie ósmej edycji "Rolnik szuka żony" włączali telewizor w niedzielne wieczory. Miłość między tą dwójką rozkwitła jeszcze w trakcie trwania programu, a uczestnicy nie mieli oporów, żeby przed kamerami zdobywać się na poważne deklaracje. Ukoronowaniem tej historii były oświadczyny Kamila w finałowym odcinku programu. Joanna z radością zgodziła się wyjść za rolnika, a para planuje wspólne życie. To, co dzieje się u uczestników obecnie, Asia chętnie relacjonuje na Instagramie. Narzeczona Kamila często odpowiada też na pytania fanów, którzy, jak się okazuje, są bardzo ciekawi relacji Wielgosz z przyszłą teściową.

"Rolnik szuka żony". Asia opowiada o relacji z teściową

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem Joanna zorganizowała na Instagramie przedświąteczne Q&A. Oprócz pytań o prezenty, czy wigilijne potrawy padło także zapytanie o to, jak układają się stosunki Asi z mamą Kamila. Jak przyznała uczestniczka programu, pada ono bardzo często. Okazuje się, że w tej materii Joannie niezwykle się poszczęściło.

Wiele razy pada to pytanie. Czas na nie odpowiedzieć. Z teściami dogaduję się świetnie. Mam najlepszą teściową na świecie, lepiej sobie nie można wymarzyć. To moja druga mama - odpowiedziała Asia.

Spędzanie świąt z nową rodziną dla narzeczonej Kamila zapewne nie będzie żadnym problemem. Jak przyznała, doskonale się czuje w towarzystwie rodziców ukochanego.

Uwielbiam spędzać czas z rodziną Kamila. Zawsze jest wesoło i nie można się źle przy nich czuć. Każde zdanie, że teściowe są złe, to przy mojej mit - dodała.

Już niebawem mama Kamila stanie się teściową Joasi również formalnie. Narzeczeni mają konkretne plany ślubne. Asia zdradziła, że chcą się pobrać za dwa lata - chociaż nie mają jeszcze konkretnej daty ślubu, celują w czerwiec lub sierpień.