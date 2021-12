Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

"To właśnie miłość" ukazał się w 2003 roku i z miejsca wszedł do kanonu kultowych świątecznych filmów. Chociaż po latach widzowie kwestionują niektóre przedstawione w nim wątki i zwracają uwagę, że produkcja nie zestarzała się do końca dobrze, filmowi nie można odmówić wpływu na bożonarodzeniową popkulturę. "To właśnie miłość" stał się inspiracją dla całej masy podobnych produkcji przedstawiających odrębne historie bohaterów, którzy w jakiś sposób są ze sobą połączeni (a to przez wspólnych znajomych, związki rodzinne, czy miejsce pracy). Jednym z takich wątków jest historia Sama, nieszczęśliwie zakochanego w koleżance ze szkoły, Joannie. W postać chłopca wcielał się Thomas Sangster, który niedługo później podbił Hollywood rolami w "Grze o tron" czy "Gambicie królowej". Olivii Olson niestety nie udało się już zrobić takiej kariery.

"To właśnie miłość". Jak zmieniła się Olivia Olson?

Filmowa Joanna w "To właśnie miłość" nie otrzymała bardzo dużej roli, jednak każdy fan produkcji z pewnością pamięta niezwykłe wykonanie "All I Want for Christmas Is You", które 11-letnia wówczas aktorka prezentuje w finale. Wyszkolony głos Olivii powalił na kolana nie tylko widzów, ale też twórców "To właśnie miłość". Co więcej, Olson śpiewała tak dobrze, że reżyser, Richard Curtis, obawiał się, iż publiczność nie uwierzy w tak duże zdolności wokalne małej dziewczynki. Filmowa Joanna otrzymała więc trenera, który miał nauczyć ją... jak śpiewać nieco gorzej.

Po sukcesie "To właśnie miłość" filmowa Joanna poświęciła się rolom dubbingowym. Podkładała głos m.in. w kreskówkach "Fineasz i Ferb", "Atomówki" czy "Pora na przygodę", gdzie wcielała się w postać Marceliny Królowej Wampirów. Olson rozwijała także karierę muzyczną. W 2013 roku nagrała płytę wspólnie z ojcem, który także jest muzykiem, a w 2018 wydała solowy album "Nowhere Land". Mimo że głos gwiazdy nadal robi wrażenie, żaden z albumów nie okazał się komercyjnym sukcesem. W 2019 roku wokalistka chciała przypomnieć o sobie w specjalnym wydaniu "X-Factora" z udziałem celebrytów, jednak zajęła bardzo niskie, 12. miejsce.

29-letnia obecnie Olivia Olson jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją niemal 70 tys. osób. Na co dzień mieszka w Kalifornii i uwielbia spędzać czas na łonie natury, a w licznych wycieczkach towarzyszą jej dwa psy.