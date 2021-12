Więcej na temat programów telewizyjnych na stronie głównej Gazeta.pl

"Jeden z dziesięciu" to jeden z najpopularniejszych i najdłużej emitowanych teleturniejów w Polsce. Obecnie stacja TVP1 nadaje jego 128. edycję. Prowadzącym niezmiennie jest Tadeusz Sznuk, a widzowie z napięciem obserwują zmagania kolejnych śmiałków. Ósmy odcinek tej odsłony programu przyniósł spore zaskoczenie. Uczestnicy bardzo szybko przestali sobie radzić z odpowiedziami, przez co odpadali jeden po drugim. Co najciekawsze - pytania, w porównaniu do tych, które tradycyjnie są "serwowane" w "Jednym z dziesięciu", można uznać za stosunkowo łatwe.

"Jeden z dziesięciu". Uczestnicy nie znali odpowiedzi na dość łatwe pytania

Teleturniej "Jeden z dziesięciu" jest uznawany za jeden z trudniejszych, jakie kiedykolwiek pojawiły się w polskiej telewizji. Pytania są ambitne, podpowiedzi brakuje, nie ma też kół ratunkowych. Dlatego zaskoczenie budzi fakt, że w ósmym odcinku bieżącej edycji uczestnicy nie poradzili sobie z pytaniami, którym daleko było do wysokiego stopnia trudności.

Czasem zdarza się, że to te najprostsze pytania wymagają najwięcej uagi. Tak było i tym razem. Jedna z uczestniczek nie znała odpowiedzi na pytanie:

Która polska pisarka jest autorką książek "Bieguni" i "Księgi Jakubowe"?

Kobieta wskazała na Elizę Orzeszkową, tymczasem poprawna odpowiedź to Olga Tokarczuk. Inny uczestnik po wysłuchaniu fragmentu kultowej piosenki brytyjskiej grupy Oasis - "Wonderwall", na pytanie o to, który zespół jest jej twórcą, odparł... Backstreet Boys.

"Jeden z dziesięciu". Którego dnia i miesiąca wróżymy sobie z wosku lanego na wodę?

Trudności uczestnikom "Jeden z dziesięciu" sprawiły także pytania religijne oraz te związane z polskimi obrzędami. Gracz nie wiedział, przy wznoszeniu której budowli Bóg pomieszał ludziom języki. Inny zaś nie udzielił odpowiedzi na pytanie:

Którego dnia i miesiąca wróżymy sobie z wosku lanego na wodę?

Chodzi oczywiście o Andrzejki, które przypadają na noc z 29 na 30 listopada.

Kolejny z uczestników nie wiedział, na którym kontynencie wznosi się góra Uluru, święta góra Aborygenów. Nie udzielono też prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące kultowej sagi rodzinnej Marii Dąbrowskiej - "Noce i dnie". Pytanie, które sprawiło trudność, brzmiało:

Jak brzmi nazwisko Bogumiła, bohatera "Nocy i Dni"?

Jednego, czego nie można odmówić uczestnikom programu "Jeden z dziesięciu" to wielka odwaga i szeroka wiedza.