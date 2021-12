Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na portalu Gazeta.pl

"Farma" jest nowym reality show, które wkrótce zadebiutuje na antenie Polsatu. Z dotychczas udostępnionych informacji dowiedzieliśmy się, że program poprowadzi znana doskonale widzom Marcelina Zawadzka, była gospodyni "Pytania na śniadanie". U jej boku zobaczymy Ilonę Krawczyńską, influencerkę i trenerkę.

"Farma". Uczestnicy zostaną zamknięci na gospodarstwie. Zwycięzca otrzyma wysoką nagrodę

O co chodzi? Uczestnicy programu "Farma" to mieszczuchy, które zamieszkają na prawdziwym gospodarstwie. Od tej pory rytm ich dnia będą wyznaczały prace na roli. Znaczącym utrudnieniem będą warunki, które zastaną na farmie, bowiem nie będzie tam dostępu do prądu, internetu, czy chociażby bieżącej wody. Uczestnicy reality show będą zmuszeni hodować własne plony, a w programie nie zabraknie wrażeń. Co tydzień jeden z mieszkańców gospodarstwa będzie opuszczał program.

Twórcy "Farmy" zadbali, by życie uczestników na gospodarstwie nie było usłane różami. Czekają na nich niekiedy wręcz survivalowe zadania, ale gra jest warta świeczki. Osoba, która okaże się najlepszym farmerem w finale zgarnie nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

"Farma". Kiedy premiera programu? Gdzie oglądać?

Pierwszy odcinek "Farmy" zostanie wyemitowany 17 stycznia 2021 roku o godzinie 20:00. Widzowie będą mogli śledzić zmagania uczestników na antenie Polsatu bądź za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Jesteście ciekawi, jak z życiem na wsi poradzą sobie uczestnicy programu "Farma"? Dacie szansę nowemu wcieleniu "Rolnik szuka żony"?