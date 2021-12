Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Już po raz trzeci charyzmatyczni seniorzy zawalczą o wygraną w stworzonym specjalnie dla nich formacie "The Voice Senior". Pierwszy sezon programu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w grudniu 2019 roku, tuż po zakończeniu "The Voice of Poland", i początkowo planowano kontynuować emisję kolejnych w podobnym terminie. Pandemia pokrzyżowała jednak twórcom plany i od tego czasu "The Voice Senior" startuje dopiero z nowym rokiem. Tak będzie również w 2022 roku - pierwszy odcinek trzeciej edycji muzycznego show Telewizja Polska wyemituje na początku stycznia.

"The Voice Senior" 2022 - jury. Kto zasiada na obrotowych fotelach?

W tej edycji szykują się spore zmiany. Z programem pożegnali się Izabela Trojanowska oraz Andrzej Piaseczny. Ich miejsca zajmą Piotr Cugowski mający doświadczenie trenerskie po "The Voice of Poland", oraz Maryla Rodowicz, dla której będzie to całkowity debiut. Do "The Voice Senior" powracają natomiast Witold Paszt i Alicja Majewska, która rolę trenerki pełniła we wszystkich edycjach. Jurorzy bardzo pozytywnie oceniają uczestników, którzy stawili się na castingach, i póki co wypowiadają się o nich w samych superlatywach.

Kiedy się widzi tych wykonawców, jest żywa muzyka, to już jest sama przyjemność - mówi Maryla Rodowicz.

To są wspaniali ludzie i mimo metryki mają bardzo młode dusze - dodaje Piotr Cugowski.

Od tych ludzi bije pozytywna energia, mimo że przechodzili bardzo trudne chwile w życiu - wyjaśnia Witold Paszt.

W żadnej dziedzinie wiek nas nie musi ograniczać. Ten program daje możliwość, żeby coś realizować, że senior "60 plus" ma jeszcze możliwość pokazania się światu, przeżycia emocji. Do tej edycji przystępowałam z emocjami ciekawości - wyznaje Alicja Majewska.

"The Voice Senior" 2022. Kiedy emisja i o której oglądać nowe odcinki?

Premiera trzeciej edycji "The Voice Senior" została zaplanowana na sobotę 1 stycznia na godzinę 20.00. Program ponownie emitowany będzie w TVP2. Warto pamiętać, że zasady i etapy różnią się tu nieco od "zwykłego" "Voice'a". "The Voice Senior" składa się z czterech odcinków przesłuchań w ciemno, półfinału oraz finału, który emitowany jest na żywo. W rolach prowadzących ponownie zobaczmy Martę Manowską i Rafała Brzozowskiego.