Więcej o życiu uczestników programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Relacja z Kamilą, chociaż zapowiadała się obiecująco, niestety zakończyła się rozstaniem. Co więcej, widzowie mieli sporo pretensji do właścicielki pieczarkarni. Zarzucali rolniczce, że nie daje Adamowi dojść do głosu, jest kłótliwa i pełna pretensji. Mężczyzna już raz stanął w obronie Kamili, tłumacząc, że telewizja nie pokazała wszystkiego. Teraz uczestnik "Rolnik szuka żony" ponownie zabrał głos w tej sprawie podczas obszernego wywiadu, którego udzielił portalowi podlaskie24.pl. Przyznał jednak, że w jednej kwestii zgadza się z widzami - jego zdaniem Kamila bywa roszczeniowa.

"Rolnik szuka żony". W programie wiele osób znalazło miłość. Oni wzięli ślub

"Rolnik szuka żony". Adam o relacji z Kamilą i udziale w programie

Adam nie ukrywa, że nie zamierzał zgłaszać się do programu, a skłoniła go do tego wyłączni wizytówka Kamili, którą zobaczył przypadkiem. Mężczyzna zauroczył się piękną właścicielką pieczarkarni i postanowił wysłać list.

Jak zobaczyłem Kamilę, po prostu się zauroczyłem, wyglądem, inteligencją. I zacząłem pisać list - wyznał w rozmowie z podlaskie24.pl.

Adam przyznał, że początkowo był przekonany, że tak piękna kobieta i tak go nie wybierze. Dlatego, powstrzymywany wątpliwościami, wysłał zgłoszenie dopiero po trzech dnia od napisania listu. Kandydat Kamili bardzo dobrze wspomina pobyt u rolniczki i pracę w pieczarkarni.

To było pięć dni, które na pewno zostaną ze mną już do końca, będę to wspominał zawsze. Wyniosłem bardzo dużo z tego programu. Nowe doświadczenia, miałem okazję poznać Kamilę i jej najbliższych oraz chłopaków, Janka i Tomka. Każdego dnia działo się coś nowego - zaznaczył.

Historia miłości Damięckiego i Andrzejewskiej to gotowy scenariusz na film

Mężczyzna powiedział też wiele miłych słów na temat Kamili. Uważa ją za bardzo ciepłą osobę i nie zgadza się ze wszystkim, w jaki sposób pokazały ją kamery. Adam jest zdania, że część rzeczy została pokazane w taki sposób, w jaki chcieliby to zobaczyć widzowie.

Kamila jest bardzo ciepłą, sympatyczną osobą, a ten hejt wokół niej jest zbyt mocno nakręcony przez media i osoby komentujące - powiedział w rozmowie z portalem.

Kamery pokazały to, co widzowie chcieliby zobaczyć. Bo były też miłe akcje, kiedy potrafiliśmy się śmiać, spędzić miło czas. Zarówno przed kamerą, jak i poza kamerami, bo nagrania trwały na przykład od godziny siódmej do 18. Później kamery się zwijały i mieliśmy czas dla siebie - dodał.

Adam przyznał jednak, że Kamila bywała roszczeniowa i zdarzało się, że nie umiała odpuścić pewnych sytuacji.

Chciała zawsze coś wyjaśnić aż za bardzo, gdy proponowałem, żeby zostawić jakiś temat, żeby to już było za nami. (...) Myślę, że to też widzowie podłapali - powiedział.

Dla osób, które tęsknią za "Rolnikiem", Telewizja Polska przygotowała tradycyjnie jeszcze jeden, dodatkowy odcinek świąteczny. Marta Manowska odwiedzi pary z programu - w tym Małgorzatę i Pawła, Seweryna i Magdę, Bogusię z Krzysztofem, Martę i Pawła, Kamila i Asię oraz Agnieszkę i Roberta. Emisja odcinka świątecznego "Rolnik szuka żony" została zaplanowana na niedzielę 26 grudnia na godzinę 21:15.