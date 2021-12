Więcej na temat filmów i seriali znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Na Netfliksie nie zabrakło premier, które zapowiadane były na święta i sylwestra. Sprawdziliśmy, co platforma przygotowała dla tych, którzy planują spędzić spokojne wieczory przed telewizorem. Szykujcie się na same nowości i nowe sezony lubianych seriali. Co startuje pod koniec grudnia? Oto zestawienie najbardziej oczekiwanych produkcji. Zrobi się międzynarodowo.

Świąteczne i sylwestrowe premiery Netfliksa. Co obejrzeć jeszcze przed Nowym Rokiem?

"Silent Sea", "Nie patrz w górę", "Z dala od świąt"



"The Silent Sea" to nowość na platformie. W Wigilię na Netfliksie pojawił się pierwszy sezon tego mrocznego serialu science fiction. To trzymająca w napięciu produkcja z Korei Południowej. Grupa astronautów dociera na Księżyc z misją pobrania próbek z tajnej i opuszczonej bazy. Co może pójść nie tak? Znając azjatyckie thrillery - bohaterowie przeżyją psychiczny rollercoaster. Dla fanów mocnych wrażeń.

'The Silent Sea' - kadr z serialu Netflix fot. Youtube.com

"Nie patrz w górę" to film z gwiazdorską obsadą, który jest jednym z najbardziej wyczekiwanych w ostatnich tygodniach. To nietypowe połączenie - katastroficzna komedia, a w rolach głównych zobaczymy Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Para aktorów zagrała naukowców, którzy chcą ostrzec wszystkich przed zbliżającą się do Ziemi asteroidą. W tym celu zrobią tournee po mediach, by informacja dotarła do jak największej części zagrożonej ludzkości. Problem w tym, że nikt nie weźmie ich na poważnie. W filmie zobaczymy jeszcze m.in. Meryl Streep w roli prezydentki USA i Cate Blanchett. Produkcję można oglądać w kinach, a w Wigilię pojawiła się na Netfliksie.

Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio w filmie 'Nie patrz w górę' fot. Youtube.com

Dla tych, którzy nie są jeszcze znużeni świątecznym klimatem pozostaje komedia "Z dala od świąt". Hiszpańska produkcja spróbuje rozbawić widzów nietuzinkowym głównym bohaterem. Jest nim biegły audytor, który prywatnie nie znosi świąt, a służbowo jedzie na kontrolę fabryki do małego miasteczka. Na miejscu poznaje kobietę, która spróbuje zmienić jego podejście do Bożego Narodzenia. Niby wiadomo, jaki będzie ciąg dalszy, ale po drodze mamy nadzieję na coś śmiesznego.

'Z dala od świąt' - komedia Netfliksa fot. Netflix.com

"Piekło singli", "Opowieści pokolenia z papieżem Franciszkiem", "Lulli", "Niespokojni ludzie"

"Piekło singli" to nie serial, a reality show. Grupa młodych singli zostaje wysłana na bezludną wyspę. Są odcięci od świata, a jedyna forma ucieczki to pójście w parach na randkę do dżungli. To azjatycka kompilacja popularnych programów randkowych.

Dla tych, którzy są spragnieni nieco bardziej duchowego wymiaru świąt, premierę 25 grudnia miał miniserial dokumentalny "Opowieści pokolenia z papieżem Franciszkiem", w którym występuje sam papież Franciszek. W czterech odcinkach zawarte są historie starszych osób, które mogą stać się wzorem dla młodszych pokoleń.

"Lulli" to komedia, która być może pozwoli zrelaksować się na kanapie. Film opowiada historię ambitnej studentki medycyny. Młoda kobieta chce zostać cenionym chirurgiem. W szpitalu zostaje porażona prądem aparatu do rezonansu elektromagnetycznego i po wypadku zaczyna słyszeć myśli innych. Taki trochę "Czego pragną kobiety", tylko że z obiema płciami i po portugalsku.

'Lulli' - portugalska komedia Netfliksa fot. Youtube.com

"Niespokojni ludzie" to propozycja szwedzkiego serialu komediowego z premierą 29 grudnia. W pierwszym sezonie poznamy głównego bohatera, który jest nieudolnym złodziejem. Po nieudanym napadzie na bank barykaduje się z zakładnikami, a wśród nich nikt nie jest "zwyczajny". Jest tam milioner samobójca, agent nieruchomości, kobieta w ciąży, a także uzależnieni od IKEI i... królik.

'Niespokojni ludzie' - Netflix fot. Netflix.com

"Kitz", "Zostań przy mnie", "Cobra Kai", "Porady różowej brygady"



"Kitz" to niemiecki serial, który odkrywa mroczne tajemnice bogatych nastolatków. 19-letnia kelnerka traci brata. Obmyśla plan zemsty na dziewczynie, którą obwinia za jego śmierć. W tym celu chce przeniknąć do ociekającego luksusem świata młodych milionerów.

'Kitz' - 30 grudnia 2021 na Netflix fot. Youtube.com

"Zostań przy mnie" to brytyjski miniserial w sam raz na długi seans w sylwestra. Produkcja powstała na podstawie powieści Harlana Cobena o tym samym tytule. Detektyw z wydziału zabójstw, matka oraz fotoreporter - z pozoru te trzy niepowiązane ze sobą osoby wiodą spokojne życie, które zostaje przerwane przez powrót pewnego wydarzenia z przeszłości.

'Zostań przy mnie' - nowy serial Netflix fot. Youtube.com

"Cobra Kai" powraca na Netflix z czwartym sezonem. To kontynuacja filmów "Karate Kid". Bohaterowie Johnny i Daniel, którzy kilkadziesiąt lat temu stoczyli legendarny pojedynek w turnieju karate, znów zaczynają rywalizować. Fani gatunku wysoko ocenili tę amerykańską produkcję.

"Porady różowej brygady" - uwielbiany program o metamorfozach także powróci na Netflix z nowymi odcinkami w sylwestra. Będzie to już szósty sezon serii. Fanów czeka spora porcja doprowadzanych do porządku uczestników.