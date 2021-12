Więcej informacji na temat uczestników programu "Hotel Paradise" przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Pomimo tego, że czwarta edycja "Hotelu Paradise" dobiegła już końca, to losy byłych uczestników wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem internautów. Udział w programie zapewnił im grono wiernych fanów, którzy są bardzo ciekawi, czyja relacja przetrwała po programie. Do tej pory związki potwierdzili Nana i Łukasz oraz Łuki i Kejti. Teraz widzowie zastanawiają się, czy również Kasia i Kuba są razem. Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w mediach społecznościowych.

Co robią wokalistki zespołu De Su? Ich przebój "Kto wie" przez lata nie stracił na popularności

Zobacz wideo Klaudia El Dursi wybaczyłaby zdradę? "Zależy od sytuacji - czy to po pijaku, czy na trzeźwo..."

"Hotel Paradise". Kasia odpowiedziała na nurtujące pytania fanów

Podczas zorganizowanej na Instagramie serii pytań i odpowiedzi Kasia otrzymała mnóstwo wiadomości, które dotyczyły jej relacji z partnerem z programu. Jedna z osób poszła o krok dalej i postanowiła wprost zapytać, dlaczego ona i Kuba nie są razem. Słowa byłej uczestniczki czwartej edycji "Hotelu Paradise" nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

Jesteśmy dobrymi kumplami, jeśli nie jesteśmy razem, to znaczy, że tak musiało być - wyznała Kasia na InstaStories.

'Hotel Paradise' Screen: Instagram/@kasia.hotelparadise4

Dziewczyna uchyliła również rąbka tajemnicy na temat życia uczuciowego. Do tej pory nie zdradzała zbyt wielu szczegółów i starała się nie poruszać w mediach społecznościowych tej kwestii.

Wiem, że bardzo was to ciekawi, z kim byłam, czy to ktoś z "Hotelu Paradise". Kto to był, tego wam nie powiem, ale nie domyślajcie się, czy to ktoś z mojej edycji, bo będziecie w błędzie - odpowiedziała Kasia.

Zwyciężczynią czwartej edycji "Hotelu Paradise" okazała się Sara, która po rzucie złotą kulą zgarnęła 90 tysięcy złotych, tym samym pozbawiając partnera szans na nagrodę pieniężną.

"Hotel Paradise". Wiktoria w szczerych słowach o rozstaniu z Miłoszem