Od początku szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Aneta i Robert byli typowani przez widzów do tego, że stworzą udany związek. Przez czas trwania programu nie mogli jednak zdradzić jego zakończenia. O swoich dalszych losach opowiedzieli dopiero po finałowym odcinku i przypuszczenia fanów się sprawdziły - ta para do dziś jest razem. Po ponad 200 dniach ukrywania prawdy, Aneta dodała na Instagramie mniej oficjalne zdjęcia ze wspólnych chwil z Robertem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert ukrywali się ponad 200 dni. Teraz pokazali "nieoficjalne" zdjęcia

Aneta i Robert szybko przypadli sobie do gustu. Między nimi uczucie pojawiło się naturalnie, a małżonkowie nie ukrywali tego na ekranie. W programie byli parą, która nie wzbudzała kontrowersji, a jedynie ciepłe odczucia. Tak jest do dzisiaj. Od ślubu minęło wiele miesięcy. Teraz nie zamierzają się kryć. Na instagramowym koncie Anety pojawiły się nowe zdjęcia, a wśród nich jedno z wakacji. Tym samym zagadka została rozwiązana. Kiedy uczestniczka w trakcie emisji dodawała kadry z rajskiego urlopu, internauci doszukiwali się dowodu na to, czy Robert wyjechał razem z nią. Teraz już wiadomo, że tak.

A tu zostawię jeszcze kilka naszych mniej oficjalnych fotek, z tych ostatnich kilku miesięcy - napisała Aneta na Instagramie.

Wśród nich są ujęcia ze wspólnych wyjazdów, wesela czy selfie zrobione w domu. Fani nie szczędzili miłych słów w komentarzach. Stwierdzili, że Aneta i Robert idealnie do siebie pasują.

Miło patrzeć na szczęście wymalowane na waszych twarzach. Życzę wam wielu lat tej pięknej miłości!

Uwielbiam Was! Aż się serce raduje. Mam nadzieję, że kiedyś i ja spotkam swojego Roberta.

Najbardziej sympatyczna para tej edycji - napisali internauci.

Tymczasem trwa nabór do siódmej już edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Będziecie oglądać nowy sezon?