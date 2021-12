Więcej o bohaterach ulubionych programów przeczytasz na Gazeta.pl

Za nami szósta edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie stacji TVN mogli obejrzeć finałowy odcinek i dowiedzieć się, które pary przetrwały. Od dawna było wiadomo, że Julia i Tomasz nie dadzą sobie szansy, co też się potwierdziło. Aneta i Robert jako jedyni przetrwali i przed kamerami planowali wspólną przyszłość. Kasia i Paweł choć pozostali w małżeństwie, to jednak postanowili się rozstać. Kobieta uznała, że musi zająć się sobą i nie chce być z żadnym mężczyzną.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia dodała wpis po emisji odcinka finałowego

Podczas emisji programu uczestnicy musieli zachować w tajemnicy to, jak potoczyły się ich dalsze losy. Tuż po finałowym odcinku na instagramowych kontach wpis dodała Julia, która wyznała, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna i jest zakochana. Aneta i Robert potwierdzili, że do dziś są szczęśliwym małżeństwem. Z kolei Paweł, który wziął ślub z Kasią udzielił wywiadu, w którym nie krył żalu do - już wkrótce - byłej żony. Sam także znalazł miłość po programie. Kasia w finałowym odcinku stwierdziła, że nie jest gotowa na związek, a mężczyźni ją denerwują. Po emisji milczała, ale ostatnio zdobyła się na skomentowanie udziału w programie w muzykalnym stylu. Dodała swoje zdjęcie na InstaStories, na którym zamieściła cytat z piosenki disco polo "Bo w końcu musi być dobrze" zespołu After Party. Życzyła też fanom "cudownego dnia".

Bo w końcu musi być dobrze. Po burzy zaświeci słońce. I chociaż nie mamy łatwo, życie bywa zagadką, to musi być dobrze. Wszyscy razem! - napisała Kasia na InstaStories.

Oprócz tego Kasia odniosła się jedynie do kilku komentarzy od fanów programu. Trzeba przyznać, że była już uczestniczka wzbudziła dużo emocji i nie raz była krytykowana za zachowanie w stosunku do Pawła. Niektórzy jednak biorą ją w obronę, twierdząc, że to mąż powinien wykazać inicjatywę w związku. Sama zainteresowana zdaje się nie przejmować krytyką, o czym świadczy także jeden z jej komentarzy, że "każdy widzi, co chce widzieć". Za to teraz chętnie korzysta z popularności, przyjmując kolejne współprace z różnymi markami i wyrastając na internetową influencerkę.