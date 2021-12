Więcej o bohaterach ulubionych programów możesz przeczytać na Gazeta.pl

REKLAMA

Na ten moment czekali widzowie stacji TVN. Nareszcie wyemitowano finałowy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Użytkownicy korzystający z platformy Player.pl już w zeszłym tygodniu dowiedzieli się, jakie były decyzje uczestników szóstej edycji. Już oficjalnie wiemy, że nie wyszło Julii i Tomaszowi oraz Kasi i Pawłowi. Miłość w programie znaleźli jedynie Aneta i Robert, którzy od pierwszego spotkania sprawiali wrażenie, jakby znali się od zawsze. Zobacz: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Znamy decyzje par. Robert wyszedł ze spotkania, Kasia wyznała prawdę

Anna Bardowska pokazała sypialnię. Łóżko eleganckie, podobne ma Rozenek

Zobacz wideo Im nie wyszło

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta dodała pierwszy wpis po finałowym odcinku

Aneta i Robert już na weselu poczuli, że eksperci świetnie ich połączyli. Szybko złapali wspólny język, polubili swoje rodziny. Ze względu na to, że mieszkali w innych miastach i mieli zobowiązania zawodowe, spotykali się jedynie w weekendy. W rozmowie z ekspertami podczas momentu podjęcia decyzji, mężczyzna wręczył żonie pierścionek zaręczynowy.

Nie mieliśmy okazji wcześniej, więc zrobiłem to dziś. Czy zostaniesz ze mną? - spytał, przyklękając przed Anetą.

Aneta nie mogła do tej pory odnosić się do tego, co się wydarzyło w finałowym odcinku. Dla bezpieczeństwa zablokowała także możliwość dodawania komentarzy na profilu. Dopiero po emisji odcinka w telewizji dostała pozwolenie na odniesienie się do tego, co u niej, na Instagramie. Dodała krótkie InstaStories. Pojawiła się na nim sama i podziękowała fanom za wsparcie.

Cześć kochani, ja tu tak tylko na chwileczkę, na sekundkę, żeby podziękować wszystkim, którzy z nami byli przez ten cały szósty sezon. Nie czekajcie na żadne komentarze, sprostowania i inne opowieści, bo dzisiaj jest już późno. Bo dzisiaj jest już późno, po nocach pleść nie będę - zwróciła się.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia jest szczęśliwie zakochana!

Zapowiedziała, że odezwie się w najbliższych dniach. Co to może oznaczać? Czy jednak nie wyszło jej z Robertem? Czy może po prostu chcą podkręcić atmosferę?

Aneta ze 'Ślubu....' Instagram.com/ anetczajkowska