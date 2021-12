Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Asia jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a na InstaStories często udostępnia nie tylko informacje o swoim życiu, ale też zbiórki dla potrzebujących z prośbą o ich wsparcie, angażuje się także m.in. w organizację Szlachetnej Paczki. Tym razem uczestniczka "Rolnik szuka żony" musiała niestety zwrócić się z apelem o pomoc dla kogoś, kogo sama dobrze zna. Joanna poinformowała, że pożar zniszczył warsztat wulkanizacyjny, z którego środki do życia czerpali rodzice jej koleżanki. Z udostępnionego przez Asię linku wynika, że do wyremontowania go i kupienia nowego sprzętu konieczne jest aż 60 tys. zł.

"Rolnik szuka żony". Asia prosi wsparcie dla rodziny koleżanki

Relację na InstaStories Asia zaczęła od tego, że sama pomaga innym, jak tylko może, jednak teraz w potrzebie jest bliska jej osoba.

Jak wiecie, staram się pomagać innym. Niestety największy ból jest w momencie, kiedy pomocy potrzebują twoi bliscy - napisała.

Rodzicom mojej koleżanki spłonął warsztat wulkanizacyjny. Był on głównym źródłem dochodu. Wierzę w wasze dobre serduszka. Pomóżmy rodzinie przed świętami. Każda złotówka ma tutaj ogromne znaczenie. Z góry bardzo wszystkim dziękuję - czytamy na InstaStories Joanny.

Asia zamieściła także link do zbiórki na stronie zrzutka.pl, który znajdziecie w tym miejscu. Jak wynika z informacji przekazanych przez znajomą uczestniczki "Rolnik szuka żony", pożar wybuchł w kotłowni i bardzo szybko rozprzestrzenił się na całe pomieszczenie. Praktycznie niczego nie udało się uratować. Rodzina straciła sprzęt, części samochodowe i maszyny konieczne do pracy.

Koleżanka Joanny poprosiła o łączną kwotę 60 tys. zł i wymieniła, na co zostaną przeznaczone pieniądze. Zaznaczyła również, że zbiórka będzie aktualizowana, a po zakupie przedstawi wszystkie faktury.