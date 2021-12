Więcej o ulubionych serialach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Bohaterowie kultowej produkcji TVP już od dłuższego czasu zmagają się z problemami w związku. Teoretycznie się pogodzili, ale nadal żyją w separacji, a kryzys spowodowany zazdrością tylko pozornie udało się zażegnać. Oliwy do ognia doleje kobieta, która pojawi się u boku Chodakowskiego.

"M jak miłość" - odcinek 1622. Iza zobaczy w mieszkaniu Marcina inną kobietę

Pomimo tego, że Iza i Marcin nie zdecydowali się na rozwód i naprawdę się kochają, to w dalszym ciągu nie potrafią dojść do porozumienia i ustalić konkretnego działania w sprawie wspólnej przyszłości. Ona mieszka i pracuje w Gródku, a on został w Warszawie. Kobieta postanawia jednak przyjechać do męża i poważnie z nim porozmawiać.

Nie dokończyliśmy naszej rozmowy. Marcin, ludzie się rozstają i nie wiedzą dlaczego. Ale my wiemy, na czym polega nasz problem! Wiem, że chodzi o… - zacznie rozmowę Iza.

Iza nie dokończy wypowiedzi, ponieważ nagle z łazienki wyjdzie kobieta, która sprawi, że żona Marcina poczuje złość i zazdrość. Jak się później okaże, piękną nieznajomą będzie Dorota dziewczyna Jakuba, u którego zamieszkał mężczyzna. Emocje opadną, dopiero kiedy partnerka współlokatora opuści mieszkanie.

"M jak miłość" - odcinek 1622. Co jeszcze wydarzy się w odcinku pomiędzy Izą i Marcinem?

Po kolejnej szczerej i długiej rozmowie bohaterowie podejmą decyzję o rozpoczęciu terapii małżeńskiej. Wcześniej Marcin nie był przekonany do tego pomysłu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Chodakowski zdecyduje się, ponieważ będzie to ostatnia szansa na odzyskanie żony i dzieci.

