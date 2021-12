Więcej na temat stanu wojennego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Koncert "Po co nam wolność?" zacznie się o godzinie 20.15 w Teatrze Polskim w Warszawie. Wydarzenie zorganizował Instytut Pamięci Narodowej, z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na scenie wystąpi wielu artystów: Kasia Moś, Michał Grobelny, Justyna Steczkowska, Damian Ukeje, Kasia Cerekwicka, Janusz Radek, Mateusz Ziółko i Maja Kleszcz.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w programie pierwszym Telewizji Polskiej, na kanale IPNtv oraz na facebookowym fanpage’u Instytutu Pamięci Narodowej.

"Po co nam wolność?" IPN zapowiada muzyczną podróż w czasie

Organizatorzy zapowiadają, że koncert będzie muzyczną opowieścią o najtrudniejszym okresie w historii PRL-u. Stan wojenny został wprowadzony przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. 13 grudnia 1981 wypadał w niedzielę. Większość osób, w momencie przemówienia Jaruzelskiego, była w domach. W ten sposób władza starała się powstrzymać działaczy "Solidarności".

40 lat temu Jaruzelski wprowadził stan wojenny

Jaruzelski powołał wówczas Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, na której czele stanął. Rada stała się organem nadrzędnym dla pozostałych władz państwowych. To dawało jej narzędzia niezbędne do zlikwidowania związku zawodowego "Solidarność".

Okres stanu wojennego, który trwał aż do lipca 1983 roku, był czasem zaostrzenia represji wymierzonych w działaczy ruchu robotniczego skupionego wokół "Solidarności". Do ośrodków internowania trafiły tysiące osób - Tadeusz Mazowiecki, Karol Modzelewski i Lech Wałęsa. Represje ominęły za to m.in. Jarosława Kaczyńskiego.