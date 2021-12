Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Telekamery 2022 będą jubileuszową 25. edycją prestiżowego konkursu. Właśnie z tej okazji organizatorzy postanowili wprowadzić niemałe zmiany. Kto tym razem zabierze statuetkę do domu? Oto, co wiemy o przyszłorocznej gali.

"Telekamery 2022. Gala inna niż wszystkie

Telekamery są przyznawane nieprzerwanie od 1998 roku. Podczas organizowanej wielkiej gali wręczane są one największym gwiazdom telewizji. Nominacje zazwyczaj trafiają do tych, którzy wyróżnili się w poprzednim roku. Tym razem będzie jednak nieco inaczej. Organizatorzy postanowili bowiem uczcić ćwierćwiecze konkursu, dzięki czemu widzowie wybiorą aktorów 25-lecia.

Telekamery 2022. Aktorka 25-lecia. Nominacje

Kamilla Baar

Joanna Brodzik

Agnieszka Dygant

Małgorzata Foremniak

Krystyna Janda

Julia Kamińska

Małgorzata Kożuchowska

Joanna Kulig

Barbara Kurdej-Szatan

Maja Ostaszewska

Kinga Preis

Anna Seniuk

Małgorzata Socha

Katarzyna Zielińska

Marta Żmuda Trzebiatowska

Telekamery 2022. Aktor 25-lecia. Nominacje

Piotr Adamczyk

Filip Bobek

Marek Bukowski

Tomasz Karolak

Marek Kondrat

Paweł Małaszyński

Cezary Pazura

Mikołaj Roznerski

Tomasz Stockinger

Maciej Stuhr

Paweł Wilczak

Michał Żebrowski

Telekamery 2022. Serial 25-lecia. Nominacje

"Barwy szczęścia"

"BrzydUla"

"Czas honoru"

"Diagnoza"

"Ekstradycja"

"Kasia i Tomek"

"Klan"

"Kryminalni"

"M jak miłość"

"Magda M."

"Na dobre i na złe"

"Na Wspólnej"

"Niania"

"Ojciec Mateusz"

"Ranczo"

"Świat według Kiepskich"

"Zawsze warto"

Nominowani do nagrody magazynu "Netfilm" to:

"Biały lotos"

"Kolej podziemna"

"Mare z Easttown"

"Rojst'97"

"Squidgame"

W tej edycji można głosować, wybierając jeden z trzech dostępnych kanałów głosowania: wysyłając SMS albo oddając głos przez stronę internetową www.telekamery.pl w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r., albo wysyłając kupon dostępny w "Tele Tygodniu" w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego. W głosowaniu wezmą udział wszystkie kupony, które wpłyną do 27 stycznia 2022 r.).