Zeszłoroczną Eurowizję Junior wygrała Valentina, co pozwoliło reprezentowanej przez nią Francji ubiegać się o pierwszeństwo przy wyborze gospodarza konkursu w 2021 roku. Dzięki temu 19 grudnia 2021 młodzi wokaliści staną na scenie paryskiej La Seine Musicale. Z powodu pandemii w 2020 roku wiele krajów wycofało się z uczestnictwa, jednak już w tym, podobnie jak w 2019, reprezentantów będzie 19.

Polska, która po kilkuletniej przerwie powróciła do uczestnictwa w Eurowizji Junior w 2018 roku, może mówić o wyjątkowo dobrej passie. Trzy lata temu w Mińsku wygrała nasza reprezentantka Roksana Węgiel, a już rok później jej sukces powtórzyła Viki Gabor, w dodatku podczas konkursu organizowanego w Polsce. Rok temu Eurowizja Junior odbyła się ponownie w naszym kraju, jednak reprezentująca Polskę Ala Tracz nie miała już tyle szczęścia. Wyłoniona w eliminacjach na Eurowizję Junior 2021 Sara James ma ogromne szanse, aby ponownie zapewnić Polsce wysoką lokatę. Sprawdzamy, z kim będzie konkurować na paryskiej scenie. Część informacji o uczestnikach pochodzi z oficjalnej strony konkursu junioreurovision.tv.

Eurowizja Junior 2021. Albania: Anna Gjebrea - "Stand By You"

12-letnia Anna pochodzi z Tirany, a umiejętności występowania na scenie ma we krwi. Ojciec reprezentantki to Ardit Gjebrea, popularny piosenkarz i producent telewizyjny, twórca znanego w Albanii programu "E diela Shqiptare" ("Albańska niedziela"). Anna nie tylko śpiewa, ale też gra na pianinie, a w przyszłości chce iść w ślady słynnego ojca.

Eurowizja Junior 2021. Armenia: Maléna - "Qami Qami"

Maléna ma 14 lat i doświadczenie muzyczne, którego może pozazdrościć jej niejeden dorosły wokalista. Wywodzi się z rodziny artystów - matka reprezentantki Armenii jest aktorką, a dziadek klarnecistą. Sama Maléna gra na wiolonczeli, pisze teksty i komponuje własne utwory. Wiele czasu spędza w studiu nagraniowym, pracując nad własną muzyką. Armenię na Eurowizji Junior miała reprezentować już w 2020 roku, jednak kraj wycofał się z uczestnictwa w konkursie. Maléna uważana jest za czarnego konia tegorocznej Eurowizji Junior i największą konkurentkę Sary James w drodze po zwycięstwo.

Eurowizja Junior 2021. Azerbejdżan: Sona Azizowa - "One Of Those Days"

Podobnie jak wielu innych uczestników Eurowizji Junior, Sona brała udział w "The Voice Kids" w swoim kraju, a zajęcie drugiego miejsca zapewniło jej miejsce w konkursie. Pochodzi z Baku, ale mieszkała także w Serbii i Rumunii. Reprezentantka Azerbejdżanu uwielbia śpiewać i występować na scenie, a oprócz tego ma bardzo nietypowe hobby - tworzy rzeźby z miedzi.

Eurowizja Junior 2021. Bułgaria: Denislawa i Martin - "Voice of Love"

12-letnia Denislava i 13-letni Martin śpiewają wspólnie już od kilku lat. Brali udział w wielu konkursach wokalnych, jednak Eurowizja Junior była dla nich największym marzeniem. Reprezentanci Bułgarii to jeden z czterech duetów, które wystąpią na paryskiej scenie.

Eurowizja Junior 2021. Francja: Enzo - "Tic Tac"

Reprezentant tegorocznego gospodarza, 13-letni Enzo jest wielkim fanem Eurowizji. Mimo zeszłorocznego zwycięstwa w 2021 szanse Francji nie są jednak oceniane zbyt wysoko. Niewykluczone, że ma na to wpływ brak zaangażowani Barbary Pravi w przygotowanie utworu dla reprezentanta. Pravi, która sama zajęła drugie miejsce na "dorosłej" Eurowizji w 2021 roku, napisała piosenki m.in. dla Carli (piąte miejsce na Eurowizji Junior 2019) oraz Valentiny (zwyciężczyni Eurowizji Junior 2020). Piosenkę "Tic Tac" dla Enzo skomponował Alban Lico. Sam reprezentant interesuje się muzyką od najmłodszych lat, tworzy także własne teledyski, które można obejrzeć na YouTubie.

Eurowizja Junior 2021. Gruzja: Niko Kajaia - "Let’s Count The Smiles"

Zaledwie dziesięcioletni Niko to jeden z najmłodszych wokalistów na tegorocznej Eurowizji Junior. Ma jednak bardzo ambitne plany - chce zostać piosenkarzem lub prezydentem Gruzji. To także jedyny reprezentant, który wykona utwór w języku ojczystym, angielskim oraz francuskim.

Eurowizja Junior 2021. Hiszpania: Levi Diàz - "Reír"

Levi Díaz pasję do śpiewania odkrył stosunkowo niedawno, jednak ogromny talent doprowadził go do zwycięstwa hiszpańskiej wersji "The Voice Kids". Chociaż utwór Leviego nie ma porażającej liczby odtworzeń na YouTubie, fani wokalisty zachwycają się jego urokiem i charyzmą. Hiszpania brała udział w Eurowizji Junior zaledwie siedem razy, ale już rok temu zajęła trzecie miejsce.

Eurowizja Junior 2021. Holandia: Ayana - "Mata Sugu Aō Ne"

Ayana Voss jest Holenderką o brytyjskich i japońskich korzeniach. Przez kilka lat była członkinią grupy wokalno-tanecznej Kinderen voor Kinderen, dzięki czemu miała okazję występować przed królem Niderlandów. Piosenka Ayany, której tytuł w języku polskim brzmi "Kiedy znów cię zobaczę", opowiada o tęsknocie za bliskimi. Reprezentantka Holandii z powodu restrykcji spowodowanych pandemią od wielu miesięcy nie miała możliwości spotkania z mieszkającymi w Japonii krewnymi.

Eurowizja Junior 2021. Irlandia: Maiú Levi Lawlor - "Saor (Disappear)"

Maiú śpiewa od najmłodszych lat - od dziecka występuje także na scenie. Miał już okazję zaprezentować się na żywo w brytyjskim "Mam talent!", a także w irlandzkim programie "The Late Late Toy Show", mając zaledwie dziesięć lat. Reprezentant Irlandii od niedawna gra także na pianinie.

Eurowizja Junior 2021. Kazachstan: Alinur Chamzin i Beknur Żanibekuły - "Ertegi álemi (Fairy World)"

Alinur i Beknur to kolejny duet, który zobaczymy na paryskiej scenie. Reprezentanci Kazachstanu występują razem trochę z przypadku. Podczas eliminacji do tegorocznej Eurowizji Junior zremisowali na pierwszym miejscu. Jury nie było w stanie wyłonić zwycięzcy, dlatego podjęto decyzję, że do Paryża pojadą razem z piosenką, z którą startował Alinur. W utworze tego duetu oprócz kazachskiego znalazł się również język francuski.

Eurowizja Junior 2021. Macedonia Północna: Dajte Muzika - "Green Forces"

Macedonię Północną reprezentuje czteroosobowy zespół Dajte Muzika wywodzący się z popularnego programu telewizyjnego dla dzieci o tej samej nazwie. To również jeden z największych rywali Sary James - dzięki udziałowi w "Datje Muzika" kariery rozpoczęło wielu znanych obecnie w Macedonii Północnej wokalistów. Same za siebie mówią także wyświetlenia utworu, z którymi reprezentować będą swój kraj - "Green Forces" to jeden z niewielu eurowizyjnych utworów, który ma na koncie grubo ponad milion odtworzeń.

Eurowizja Junior 2021. Malta: Ike & Kaya - "My Home"

Ike i Kaya to kolejny duet ze sporymi sukcesami. Wystąpili wspólnie w emitowanej na Malcie wersji "Mam talent!", zajmując wysokie czwarte miejsce. Kaya śpiewa od piątego roku życia, a na koncie ma także udział w dziecięcej edycji Festiwalu w San Remo. Mimo że Malta to nieduże wyspiarskie państwo liczące niewiele ponad pół miliona mieszkańców, już dwukrotnie świętowała zwycięstwo na Eurowizji Junior.

Eurowizja Junior 2021. Niemcy: Pauline - "Imagine Us"

12-letnia Pauline pochodząca z Koblencji jest niezwykle utalentowana muzycznie - nie tylko śpiewa, ale także gra na pianinie i perkusji. Na Eurowizję Junior zakwalifikowała się dzięki wygranej krajowych eliminacji "Wer Fährt nach Paris?" ("Kto jedzie do Paryża?"). Kocha muzykę, a jeśli nie uda jej się podbić list przebojów, widzi się w przyszłości w roli nauczycielki.

Eurowizja Junior 2021. Polska: Sara James - "Somebody"

Sara wygrała czwartą edycję "The Voice Kids", a miejsce na paryskiej scenie przypieczętowała zwycięstwem w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". 13-letnia wokalistka pochodzi z Ośna Lubuskiego, a pasję do muzyki zaszczepił w niej ojciec. John Egwu-James również jest wokalistą, a swoich sił próbował m.in. w programie "X-Factor". Sara gra na pianinie, a przez ostatnie kilka lat trenowała głos w Państwowej Szkole Muzycznej w Słubicach. Piosenkę "Somebody", z którą Sara reprezentuje nasz kraj, skomponowali dla niej Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek oraz Jan Bielecki. Młodziutka wokalistka ma ogromne szanse, aby zapewnić Polsce trzecie w historii zwycięstwo na Eurowizji Junior. Utwór Sary na YouTubie odtworzono już ponad 2 mln razy, a wyrazy uznania dla talentu artystki już teraz płyną w komentarzach z różnych zakątków Europy.

Eurowizja Junior 2021. Portugalia: Simão Oliviera - "O Rapaz"

14-letni Simão śpiewa już od dziesięciu lat i jest pierwszą osobą w rodzinie, która rozpoczęła karierę muzyczną. Nie przeszkodziło mu w zwyciężeniu portugalskiej wersji "The Voice Kids". Simão doskonale czuje się w tradycyjnym dla swojego kraju fado i właśnie w takim melancholijnym klimacie utrzymany jest utwór, z którym wystąpi w Paryżu.

Eurowizja Junior 2021. Rosja: Tanja Meżenciewa - "Mon Ami"

Dla Tanji będzie to drugie spotkanie z Eurowizją Junior. Rosję reprezentowała już w 2019 roku w duecie z Denbierielem Oorżakiem podczas konkursu w Gliwicach, gdzie zajęli niezbyt wysokie 13. miejsce. Teraz wokalistka wymieniania jest wśród faworytów. Eliminacje w Rosji były wyjątkowo wymagające - do reprezentowania kraju zgłosiło się aż 500 kandydatów! Wbrew temu, co może sugerować tytuł utworu Tanji, piosenka nie jest w języku francuskim - reprezentantka Rosji śpiewa po rosyjsku oraz angielsku.

Eurowizja Junior 2021. Serbia: Jovana i Dunja - "Oci Deteta (Children’s Eyes)"

Jovana i Dunja to pochodzące z Nowego Sadu przyjaciółki. Dziewczynki śpiewają od najmłodszych lat i brały udział w wielu konkursach, jednak jak dotąd nie uczestniczyły w tak dużej imprezie jak Eurowizja Junior. Serbii jak na razie nie udało się jeszcze zwyciężyć w konkursie, jednak reprezentacji tego kraju dwukrotnie zajmowali trzecie miejsce.

Eurowizja Junior 2021. Ukraina: Olena Usenko - "Ważił"

Dla Oleny to drugie podejście do udziału na Eurowizji Junior. Swoich sił próbowała w 2020 roku, jednak przegrała krajowe eliminacje z Ołeksandrem Bałabanowem. W Paryżu zaprezentuje się z utworem, do którego napisała słowa i współtworzyła muzykę. Jak sama mówi, piosenka "Ważił" zachęca do tego, aby cieszyć się życiem i czerpać radość z każdej chwili.

Eurowizja Junior 2021. Włochy: Elisabetta Lizza - "Specchio (Mirror On The Wall)"

Reprezentantka Włoch ma już duże doświadczenie sceniczne, a przez kilka ostatnich lat występowała w musicalach. Oprócz śpiewu pasjonuje ją taniec i gra na pianinie. Elisabetta mierzy wysoko - wśród ulubionych wykonawców wymienia zwycięzcę tegorocznej Eurowizji, zespół Maneskin. Słychać to również w rockowym utworze, z którym reprezentuje swój kraj.