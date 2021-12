Więcej na temat programów rozrywkowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wielkim zaskoczeniem dla fanów "Rolnik szuka żony" był fakt, że kandydaci poszczególnych rolników wpadli sobie w oko. Podczas niedawnej imprezy, na której bawili się uczestnicy różnych edycji show TVP, do sieci trafiło zdjęcie, na którym Adam i Teresa nie szczędzą sobie czułości. Żadne z nich jak dotąd nie wypowiedziało się na ten temat, jednak fotografia jest dla wielu potwierdzeniem ich relacji. Teraz internauci jeszcze uważniej przyglądają się kadrom publikowanym przez uczestników tej edycji. Pojawiły się spekulacje, że Tomasz, którego odrzuciła Kamila, spotyka się z kandydatką Stanisława, Roksaną. Odnieśli się do domysłów widzów.

"Rolnik szuka żony". Tomasz odniósł się do domysłów, że jest w związku z Roksaną

Po finale "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych w najlepsze trwa parowanie przez widzów kandydatów i kandydatek poszczególnych rolników. Jedną z uczestniczek odesłanych do domu przez Stanisława była Roksana. Mimo że nie udało jej się nawiązać głębszej relacji z mężczyzną, to przyznała na Instagramie, że dzięki programowi w jej życiu pojawił się ktoś bliski jej sercu. Kobieta nie pokazuje twarzy partnera, ale to nie przeszkodziło fanom w snuciu domysłów.

Na profilu Adama pojawił się filmik, na którym mężczyzna występuje z Jankiem. Do wideo nawiązał również inny kandydat Kamili, Tomasz. Nie ukrywał, że chciałby do nich dołączyć. Widzowie wówczas zwrócili uwagę, że ten związał się z Roksaną. Mężczyzna w końcu odniósł się do plotek i przyznał, że są wyssane z palca.

Tomasz, ty masz Roksanę - napisała jedna z internautek.

Dzięki za informację, bo nawet nie wiedziałem - odparł.

'Rolnik szuka żony'. Tomasz odniósł się do domysłów, że jest w związku z Roksaną Fot. Screen/ Instagram/ adam_dziezyc

Roksana również skomentowała spekulacje widzów i dodała, że są bardzo pomysłowi.

Pomysłowi jesteście widzę, Tomasz ogień w komentarzach - napisała.

Fani otrzymali potwierdzenie, że Roksana i Tomasz nie są parą. Pasowaliby do siebie?