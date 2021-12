Więcej na temat programów rozrywkowych znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

W programie "Rolnik szuka żony" Adam i Janek byli kandydatami do serca Kamili. Choć ten pierwszy został wybrany przez rolniczkę, to finalnie ich relacja pozostała na stopie koleżeńskiej. Z Jankiem natomiast Kamila pożegnała się najszybciej. Teraz panowie powiadomili fanów na Instagramie, że się przyjaźnią. Ich spotkanie skomentowała uczestniczka show, lecz internauci rzucili się do krytyki.

"Rolnik szuka żony". Adam spotkał się z Jankiem, Kamila skomentowała. Znów jej się oberwało

Adam nagrał filmik, który zamieścił na Instagramie. Wybrał się do Białegostoku i zapowiedział pewne spotkanie, utrzymując w tajemnicy swojego towarzysza. Na ekranie w pewnym momencie pojawił się Janek, który w programie rywalizował z nim o serce Kamili. Panowie zaprzyjaźnili się.

Siemanko, niespodzianka! Nie spodziewaliście się tego. Niestety to nie jest Tereska, jest Janeczek, najwspanialszy chłop pod słońcem - powiedział Janek.

Potwierdzam, utrzymujemy bardzo dobry kontakt i myślę, że na pewno on zostanie - dodał A.

W komentarzach odezwała się Kamila, która nazwała ich "śmieszkami". Janek odpisał, że wraz z Adamem zapraszają ją do siebie. Rolniczka wymieniła kilka komentarzy z odrzuconym kandydatem.

Wy znacie mój adres, więc zapraszam - napisała.

Nie wszystkim spodobała się jej reakcja.

Ty już chyba miałaś swoją szansę.

Ja do tej pory nie mogę zrozumieć. Takich fajnych chłopaków miała, każdy z nich świetny i nie umiała wybrać - napisały internautki.

Kamila nie była dłużna i wdała się w dyskusję.

Myślę, że panowie adwokatki nie potrzebują, bo sami pierwsi zaprosili. A pani w każdym fajnym mężczyźnie zakochuje się od razu? - odparła rolniczka.

Inni odpisali, że dla Kamili "żaden nie był fajny".

Żeby się zakochać, czasem trzeba dać komuś szansę i wyjść też trochę naprzeciw. Nikt nie mówi o miłości od pierwszego wejrzenia, bo takich jest może jeden procent. Pani, mam wrażenie, żaden mężczyzna nie dogodzi, bo go pani gasi zanim zdąży się rozkręcić. Proszę pamiętać, że nie ma mężczyzn nieskazitelnych - czytamy w komentarzach.

Kamila zapewne nie spodziewała się takiej reakcji internautów, którzy wciąż nie poczuli do niej dużej sympatii. Jedna z internautek wzięła ją jednak w obronę, zauważając, że to kobiety są najbardziej krytyczne wobec drugiej kobiety, a "uroda i sukces kłują w oczy". Widać natomiast, że Kamila utrzymuje ze swoimi kandydatami koleżeńskie relacje.