Czwarta edycja "Hotelu Paradise" dobiegła końca i od kilku dni znamy zwycięzców programu. Widzowie przenieśli się do internetu i teraz śledzą losy ulubionych bohaterów w mediach społecznościowych. Miłosz i Wiktoria wydawali się faworytami, ale odpadli tuż przed finałem. Mimo to zyskali sympatię i zgromadzili wokół siebie tysiące obserwujących na Instagramie. Ich związek, wbrew temu, jak się zapowiadało - nie przetrwał długo. Wiktoria wprost powiedziała, że odpoczywa psychicznie od telewizyjnego show, który kosztował ją dużo emocji. A co słychać u Miłosza? Internauci zapytali, czy obecnie ma dziewczynę.

"Hotel Paradise". Fani zapytali Miłosza, czy ma dziewczynę. Zaskakująca reakcja uczestnika

Miłosz wciąż jest jednym z najbardziej lubianych uczestników. Ostatnio zorganizował Q&A na Instagramie. Oprócz wyrazów sympatii nie zabrakło pytań. Jedno z nich dotyczyło spraw sercowych byłego uczestnika "Hotelu Paradise". Czy obecnie z kimś się spotyka? Na pytanie o dziewczynę jedynie puścił oko na nagraniu, czym pozostawił w tajemnicy odpowiedź. Fani z pewnością będą niepocieszeni. Ale na InstaStories dodał także zagadkową zapowiedź, która może się z tym łączyć.

Jutro wyjaśnię coś, o co dziś cały czas pytacie na priv - napisał Miłosz.

Internautów interesuje także, kto z "Hotelu Paradise" jest najbliższy sercu Miłosza.

Z kim masz najlepszy kontakt z dziewczyn? - brzmiało pytanie.

Były chłopak Wiktorii odpowiedział bez wahania.

Miłosz z 'Hotelu Paradise 4' odpowiadał na pytania fanów o dziewczynę fot. instagram.com

Najlepszy kontakt mam oczywiście z Sarą, która jest moją przyjaciółką i sporo o mnie wie - powiedział.

Padło także pytanie, czy miał kiedyś złamane serce. Miłosz przyznał, że tak. Nie powiedział jednak, czy chodzi o Wiktorię. Zdecydowana większość uczestników "Hotelu Paradise" prowadzi konta na Instagramie, gdzie relacjonują swoje życie po programie i korzystają z popularności, by zdobyć sławę w internecie. Dzięki temu widzowie mogą śledzić losy par, które oglądali wcześniej w telewizji. Rozstanie Miłosza z Wiktorią było dla nich dużym rozczarowaniem. Jednak internauci już wypatrują, czy bohaterowie show są ponownie zakochani.