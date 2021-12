Więcej na temat programów typu reality show znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia" zmierza do końca, a na Playerze dostępny jest już finałowy odcinek programu, w którym pary zdecydowały, czy chcą pozostać w małżeństwie. Kasia i Paweł od dawna wzbudzali sporo emocji, a widzowie krytycznie podchodzili do ich związku. Podobnie było z Julią i Tomaszem. Internauci od razu komentowali, że małżonkowie do siebie nie pasują. Ostatnio fani programu postanowili zainterweniować, by doszło do zamiany w parach - namówić Julię do kontaktu z Pawłem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia ma szanse na związek z innym uczestnikiem? Widzowie nie mają wątpliwości z kim

Już wcześniej pojawiały się głosy, że Julia pasowałaby do Pawła. Fani widzieliby ją u boku Ślązaka. Ostatnio taka sugestia pojawiła się bezpośrednio na profilu uczestniczki.

Julka bierz się za Pawła. Albo niech on bierze się za ciebie - napisała jedna z internautek.

Uczestniczka odpowiedziała, odnosząc się do Laury i Karola z poprzedniej edycji programu, którzy zostali połączeni przez ekspertów z innymi partnerami, a po programie stworzyli związek.

Myślę, że Paweł ma swoje życie, a ja swoje i nie powtórzymy sytuacji z poprzedniego sezonu - odpisała Julia.

Po eksperymencie to właśnie Paweł i Julia są wymieniani jako ci, którzy zdobyli sympatię widzów.

Szkoda mi Pawła i Julii. Może to oni powinni być sparowani? - czytamy w komentarzach na grupie fanów programu.

Julia, odnosząc się do komentarzy na Instagramie, zasugerowała, że "widocznie jej miejsce jest u boku innego mężczyzny". Widzowie chcieliby, by miała na myśli Pawła, ale na razie nic na to nie wskazuje. Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostanie wyemitowany we wtorek 14 grudnia w TVN.