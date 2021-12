Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

W sieci cały czas wybrzmiewają echa ósmej edycji "Rolnik szuka żony", która skończyła się na początku grudnia. Przez cały program spora krytyka ze strony widzów spadała na właścicielkę pieczarkarni, Kamilę, która finalnie nie stworzyła związku z wybranym kandydatem, Adamem. Lawina negatywnych komentarzy posypała się na rolniczkę m.in. po odcinku z randkami. Fani programu zarzucali Kamili, że nie dała Adamowi dojść do słowa, a jednocześnie zarzucała mu, że nie przejmuje inicjatywy. Sam zainteresowany postanowił odnieść się do tej sytuacji i podkreślił, że nie wszystko, co widać na ekranie, wygląda tak samo w rzeczywistości.

"Rolnik szuka żony". Adam broni Kamili, rolniczka odpowiada

Mimo że w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" Adam i Kamila nie doszli do porozumienia, wszystko wskazuje na to, że nie mają do siebie urazy. Kandydat właścicielki pieczarkarni zamieścił InstaStories ze zdjęciem ze słynnej już randki i dodał do niego wymowny komentarz. Adam napisał, że spotkanie z Kamilą nie polegało jedynie na pretensjach z jej strony.

Pewnie nie uwierzycie, ale podczas randki potrafiliśmy też rozmawiać i się śmiać. Randka trwała dwie godziny, a w odcinku pokazane było tylko pięć minut - czytamy.

Relację Adama udostępniła na InstaStories Kamila, która dodała swój komentarz. Rolniczka potwierdziła słowa uczestnika i napisała, że jest wdzięczna za poruszenie tej kwestii.

I nie uwierzycie, nadal potrafimy rozmawiać i się śmiać. Dzięki, Adam - napisała.

Mimo że tej parze się nie udało się stworzyć związku, Adam ostatecznie znalazł miłość w programie. Jak donoszą fani programu, kandydat Kamili spotyka się z Teresą, kandydatką Stanisława. Staszka z kolei łączono z właścicielką pieczarkarni, do czego odniosła się nawet Elżbieta. Jednak rolnik już po finale pochwalił się na Instagramie, że znalazł miłość poza programem.