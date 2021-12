Więcej aktualności znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" już od wielu lat bawi Polaków i jest jednym z największych hitów stacji. Choć co sezon oglądamy zmagania innych uczestników, to zmiany zarówno wśród jurorów, jak i panelu prowadzącego, są nikłe. Część gwiazd już na tyle wpisała się w klimat show, że nie wyobrażamy go sobie bez ich udziału. Idealnym przykładem jest na to Piotr Gąsowski. Jak się jednak okazuje, Polsat postanowił zaryzykować i zmienić prowadzącego na... jeden odcinek.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Piotr Gąsowski nie będzie prezenterem

Jak donosi "Super Express" w specjalnym, świątecznym wydaniu "Twoja twarz brzmi znajomo" u boku Macieja Dowbora wystąpi Krzysztof Ibisz. Jak donosi informator tabloidu:

Stacja i produkcja stwierdziła, że lepiej w świątecznym odcinku sprawdzi się Ibisz, który bardzo dobrze radzi sobie w prowadzeniu specjalnych odcinków, różnego rodzaju gal, czy festiwali.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla wielbicieli Piotra Gąsowskiego. Prezentera nie zabraknie bowiem w świątecznym odcinku programu. Zobaczymy go przed kamerami, ale w roli... jurora.

Co wiemy o świątecznym odcinku show? Ma wystąpić osiem gwiazd, które miały już okazję brać udział w programie w poprzednich edycjach. Na scenie pojawi się m.in. Katarzyna Skrzynecka jako Luciano Pavarotti, Barbara Kurdej-Szatan jako Kylie Minogue, Sławomir jako Freddie Mercury, Joanna Liszowska jako Mariah Carey oraz Gosia Andrzejewicz jako George Michael. Zwycięzca przekaże Fundacji Polsat czek o wartości 100 tysięcy złotych.

Świąteczny odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo" ma zostać wyemitowany w piątek, 17 grudnia, w Polsacie.