Więcej o swoich ulubionych serialach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano odcinek "M jak miłość", w którym ostatni raz pojawiła się Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka po wpisie o Straży Granicznej i nazwaniu strażników "mordercami" musiała zmierzyć się z poważnym kryzysem wizerunkowym, którego pokłosiem było zwolnienie z TVP. Z serialem pożegnał się również jej mąż, Rafał Szatan. To nie koniec zmian w produkcji, która postanowiła zatrudnić nowych aktorów. Poznaliśmy nazwiska.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Barbara Kurdej poznała Rafała Szatana, kiedy miał dziewczynę. Mimo to połączyło ich głębokie uczucie, ale po ślubie "pojawiły się zgrzyty"

Zobacz wideo Przyjaciółka Kurdej-Szatan wyjawia: Chciała przeprosić przed wpisem Kurskiego

"M jak miłość". Po zwolnieniu Kurdej-Szatan i jej męża do obsady dołączyły nowe osoby

Postacie grane przez Barbarę Kurdej-Szatan i Rafała Szatana zniknęły z produkcji, ale scenarzyści telenoweli zadbali o to, by dostarczyć fanom jeszcze więcej emocji. Jak ustalił "Super Express", do obsady dołączyły nowe osoby. Fani już w grudniu będą mieli okazję oglądać córkę Ewy Błaszczyk, Mariannę Janczarską i czy Janusza Onufrowicza, który dołącza do obsady na stałe.

Według naszej wiedzy już 13 grudnia poznamy psycholog Dagmarę Bednarek, którą zagra Marianna Janczarska, córka Ewy Błaszczyk. Tydzień później w szpitalu w Gródku pojawi się natomiast Grzegorz grany przez Janusza Onufrowicza - informuje tabloid.

Nie tylko Kurdej-Szatan z mężem w ostatnim czasie pożegnała się z serialem. Widzowie na ekranach nie będą oglądali już Tomasza Oświecińskiego, który wcielał się w postać Andrzejka, czy Olgi Szomańskiej, która grała jego żonę Marzenkę.

Salon urody w domu Lewandowskiej. Klara zrobiła mamie makijaż. Wyszło... nieźle

"M jak miłość" to bez wątpienia najpopularniejszy polski serial TVP, który nieprzerwanie emitowany jest od 4 listopada 2000. Będziecie oglądać odcinki z nową obsadą?