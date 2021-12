Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Inga była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek czwartej edycji programu "Hotel Paradise". Po tym, jak zrobiła dobre wrażenie na widzach ciekawą osobowością, tuż przed finałem pokazała zupełnie inną twarz. Naciskała bowiem na wyeliminowanie z programu parę, z którą najbardziej się przyjaźniła, czyli Vanessę i Mateusza. To dało widzom do myślenia.

Zobacz wideo Inga z "Hotelu Paradise" o swoich toksycznych związkach

Jak widać, nie tylko Vanessa i Mateusz mają żal do Ingi. Ostatnio w sieci zaroiło się od plotek, że uczestniczkę czwartej edycji programu "Hotel Paradise" połączyło coś więcej z Arturem, czyli zwycięzcą drugiej edycji show. Wszystko przez to, że na InstaStories Ingi i Artura pojawiły się zdjęcia z tej samej lokalizacji i to w tym samym czasie. Mało tego, przed publikacją postów Artur miał twierdzić, że wybiera się na randkę z dziewczyną. Jak było naprawdę?

Podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi na InstaStories zwycięzca drugiej odsłony "Hotelu Paradise" postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

Z Ingą mnie absolutnie nic nie łączyło, a przez moment tylko się kolegowaliśmy. Ale przez krótki moment. Potem, jak się czegoś dowiedziałem, to zerwałem ten kontakt - wyznał mężczyzna.

'Hotel Paradise' InstaStories

Trzeba przyznać, że wyznanie Artura nie brzmi najlepiej. Jesteście ciekawi, co między nimi zaszło?