Gdy kilka lat temu Polsat zdecydował się zrezygnować z emisji "Kevina samego w domu" w święta, fani komedii bili na alarm i wysyłali do stacji listy i petycje o przywrócenie hitu z Macaulayem Culkinem do ramówki. W obliczu tych wydarzeń trochę strach przyznać się, że od czasu do czasu chciałoby się obejrzeć inny film świąteczny. My to rozumiemy. Przedstawiamy listę mniej znanych bożonarodzeniowych komedii dostępnych na Netfliksie, które równie skutecznie wprawią w gwiazdkowy nastrój. W bonusie - nie ma wśród nich ani "To właśnie miłość", ani "Holiday".

"Last Christmas" (2019)

Kate (Emilia Clarke) pracuje jako (z dnia na dzień coraz bardziej zgorzkniały) elf w sklepie ze świątecznymi bibelotami, jednak w głębi serca marzy o zupełnie innym życiu. Pewnego dnia trafia na Toma (Henry Golding), który powoli zaczyna przebijać się przez jej cyniczną skorupę. Wspólne spacery po przystrojonym na Boże Narodzenie Londynie skłaniają Kate do coraz głębszych refleksji, a wszystko to przy akompaniamencie tytułowego megahitu Wham!

"Cztery Gwiazdki" (2008)

Gdy misternie zaplanowane wakacje Kate (Reese Witherspoon) i Brada (Vince Vaughn) nie wypalają, para musi pogodzić się z faktem, że Boże Narodzenie spędzą z rodziną, której od lat unikali. Zadanie nie jest proste, bo zarówno rodzice Kate, jak i Brada są rozwiedzeni. Zakochani wyruszają więc w świąteczną wyprawę, podczas której czekają ich cztery przystanki w czterech domach z bardzo specyficznymi członkami rodzin.

"Randki od święta" (2019)

Co zrobić, gdy podczas rodzinnych spotkań mama nie daje spokoju z pytaniami o wnuki, a ciocia pogania, że czas się ustatkować? Znaleźć udawanego partnera, oczywiście! Na taki pomysł wpada para singli - Sloane (Emma Roberts) i Jackson (Luke Bracey), którzy nie przepadają za świętami. W pewne Boże Narodzenie obiecują sobie, że przez następny rok będą swoimi partnerami podczas świątecznych imprez. Gdy rok dobiega końca, zdają sobie sprawę, że w swoim towarzystwie żadne święta nie są im straszne.

"Upalne święta" (2019)

Syn bogatej nowojorskiej pary wyjeżdża na studia, a jego matka Kate (Kristin Davis) jest gotowa rozpocząć nowy rozdział w życiu. Niestety, tego samego dnia mąż informuje kobietę, że od niej odchodzi. Zamiast użalać się nad sobą, Kate decyduje się wykorzystać wykupioną już wycieczkę na safari i wyjechać w pojedynkę. Podczas podróży po Zambii bohaterka, pracująca wcześniej jako lekarka weterynarii, okaże się niezwykle pomocna przy pracy z osieroconymi słoniami. Pobyt Kate przedłuży się na okres Bożego Narodzenia, a kobieta zacznie się zastanawiać, czy to, co czeka na nią w Nowym Jorku, jest warte powrotu.

"Klaus" (2019)

Ten animowany, nominowany do Oscara film (nie miał szans z "Toy Story 4", które sprzątnęło mu statuetkę sprzed nosa) opowiada alternatywną historię Świętego Mikołaja. Jesper, początkujący, niezwykle zadufany w sobie listonosz, zostaje wysłany do placówki pocztowej w miasteczku leżącym za kołem podbiegunowym. Ma tam uzyskać sześć tysięcy listów, jednak zadanie jest o tyle trudne, że skłóceni mieszkańcy nie korespondują ze sobą. Jesper nawiązuje relację ze stolarzem i twórcą zabawek, który pozostaje jego jedyną deską ratunku.

"Baranek Shaun: Odlotowe święta" (2021)

Ta pozycja na liście może wydawać się nieco zaskakująca, jednak każdy, kto miał już jakąkolwiek styczność z barankiem Shaunem, nie będzie zdziwiony. Shaun to plastelinowa postać stworzona przez twórców kultowych już "Wallace'a i Gromita", która doczekała się własnego serialu i dwóch pełnometrażowych filmów (obydwa z nominacjami do Oscara). Tym razem tytułowy baranek organizuje na farmie Boże Narodzenie. Wybitna animacja, specyficzny brytyjski humor i sporo żartów przemyconych dla starszych widzów to połączenie na udane kino familijne.

