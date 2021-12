Więcej na temat programów rozrywkowych znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Kamila i Adam w programie "Rolnik szuka żony" nie zbudowali dłuższej relacji, a ich znajomość okazała się dosyć burzliwa. Już na rewizycie rolniczka podziękowała kandydatowi za dalszy udział w programie. Między nimi nie zaiskrzyło, za to pojawiły się pretensje o to, kto miał częściej dzwonić. Teraz Kamila podchodzi do udziału w "Rolniku" z dystansem, a ostatnio powiedziała o tym, co łączy ją z Adamem po zakończeniu nagrań.

"Rolnik szuka żony": Kamila o relacjach z Adamem po programie! "Poza kamerami lepiej się dogadujemy"

Kamila w rozmowie z Pomponikiem powiedziała, czy ma kontakt z kandydatami. Okazuje się, że utrzymuje go tylko z Adamem. Ich relacje nieco się poprawiły. Ponowne spotkanie proponował natomiast Tomasz.

Z Adamem mam kontakt, wszystko sobie wyjaśniliśmy, a z pozostałą dwójką nie mam kontaktu. Z Jankiem sobie podziękowaliśmy (...). Tomasz też po programie mi podziękował, nawet proponował mi kawę, ale to było wtedy jeszcze w czasach, gdy spotykałam się z Adamem. Więc tak naprawdę w tej chwili nie mamy ze sobą żadnego kontaktu i ja na pewno o ten kontakt nie będę zabiegała - powiedziała.

Już wiemy, że relacja z Adamem nie rozwinęła się po programie. Za to uczestnik związał się z Teresą, kandydatką Stanisława z programu. Mimo to Kamila przyznała, że teraz lepiej dogaduje się ze swoim kandydatem niż podczas nagrywania odcinków.

Myślę, że my musieliśmy się dotrzeć. Mam wrażenie, że teraz, poza kamerami, my się lepiej dogadujemy niż podczas nagrań (...), w tej chwili tylko i wyłącznie na stopie koleżeńskiej - powiedziała Pomponikowi.

Kamila nie znalazła szczęścia w programie, za to zyskała wielu fanów w sieci. Kiedy spotka tego jedynego, na pewno dowiemy się tego z jej mediów społecznościowych, w których informuje o swoich dalszych losach.