W teleturnieju "Milionerzy" w szybki sposób można się wzbogacić, trzeba jedynie błysnąc wiedzą. W 422. odcinku przed Hubertem Urbańskim zasiadł Wojciech, który pracuje jako doradca podatkowy. Jak mu poszło z pytaniem o łęczysko, które składa się z ramion i majdanu?

"Milionerzy". Łęczysko, które składa się z ramion i majdanu, to główny element?

Wojtek sprawnie poradził sobie z pierwszymi czterema pytaniami, jednak kolejne, za dziesięć tysięcy złotych sprawiło mu znacznie więcej trudności.

Odpowiedzi były następujące:

A. łuku

B. żołnierskiego płaszcza

C. cyrkla

D. liturgicznego świecznika

Wydaje mi się, że może być to liturgiczny świecznik. Nigdy o tym nie słyszałem - analizował pytanie mężczyzna.

Ostatecznie zdecydował się na wykorzystanie pierwszego koła ratunkowego i zadzwonił do przyjaciółki Agnieszki, która nie znała poprawnej odpowiedzi i przyznała, że strzela.

Uczestnik zmienił zdanie w ostatniej chwili i poprosił o zaznaczenie odpowiedzi C, która okazała się błędna.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Jak brzmi prawidłowa odpowiedź na pytanie? Łęczysko, które składa się z ramion i majdanu, to główny element łuku. Hubert Urbański wyjaśnił, że łuk jest jedną z najstarszych broni towarzyszącej człowiekowi, a łęczysko to element łuku.

Wojciech wygrał gwarantowaną kwotę tysiąca złotych.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W 509. odcinku "Milionerów" widzowie w odpowiedzi dopatrzyli się rażącego błędu w pisowni. Padło pytanie o to, co to jest pluskiewka?

Z kolei odcinek mikołajkowy również dostarczył fanom programu emocji. Przed Hubertem Urbańskim zasiadła Dorota Wellman i Marcin Prokop. Już przy drugim pytaniu pojawiły się poważne problemy. Para dziennikarzy sięgnęła po aż dwa koła ratunkowe.

W "Milionerach" nie brakuje również ciekawych osób, które ekspresowo radzą sobie nawet z najbardziej podchwytliwymi pytaniami. W 507. odcinku grę rozpoczął Emil Witczak, który miał spore sukcesy w innych teleturniejach.