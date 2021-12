Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Pierwszy odcinek programu "Żony Miami" ukazał się w poniedziałek 6 grudnia na player.pl. W nowym reality-show widzowie będą mieli okazje poznać bliżej historie pięciu kobiet mieszkających w jednym z najbardziej luksusowych miejsc na ziemi, czyli Miami. Kim są i czym się zajmują? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie najważniejsze pytania dotyczące Anety, Eli, Karoliny, Ewy i Sylwii.

"Żony Miami". Królowa szalonych imprez Aneta Glam-Krup

Aneta jest znana z tego, że uwielbia szalone imprezy i kocha koty. Od dziewięciu lat jest żoną jednego z najbogatszych mieszkańców Miami. Razem mieszkają w luksusowej willi, w której organizowane są znane w całym mieście niesamowite przyjęcia.

Jestem najbardziej znana w Miami z organizowania wielkich przyjęć. Muszą być piękni ludzie i muszą być pięknie ubrani. Dużo alkoholu, bardzo dużo szampana. Nie podajemy wody - zdradziła.

Bohaterka nowego realty-show marzy, aby w przyszłości otworzyć schronisko dla porzuconych i niechcianych kotów. Oprócz tego Aneta kocha modę i ma słabość do ekstrawaganckich dodatków.

'Żony Miami' Screen: Instagram/@zonymiami

"Żony Miami". Piękna, ale wiecznie spóźniona Sylwia Graff

Bez pamięci zakochana w pięcioletnim synku Sylwia Graff jest prawdziwą kobietą sukcesu. Pracuje jako prawniczka, a do tego jest szefową fundacji pomagającej samotnym matkom. Oczywiście uwielbia luksusowe życie i bardzo drogie samochody. Wolny czas najchętniej spędza na jachcie, podróżując po świecie lub grając w golfa.

Sylwia jest członkinią klubu Fisher Island - najdroższej i ekskluzywnej wyspy w Miami. Dzięki temu ma najświeższe informacje na temat życia towarzyskiego. Jak na prawdziwą gwiazdę przystało, uwielbia błyszczeć w towarzystwie i świetnie wyglądać. Dlatego jest wiecznie spóźniona. Sylwia jednak nie ubolewa nad tym, ponieważ wyznaje zasadę: "lepiej przyjechać spóźnionym, niż brzydkim".

'Żony Miami' Screen: Instagram/@zonymiami

"Żony Miami". Bizneswoman Ela Pruszyńska

Ela urodziła się w Chicago, ale przez wiele lat w związku z obowiązkami zawodowymi podróżowała po świecie. Mieszkała na trzech kontynentach, w ośmiu miastach. Przed laty na stałe osiadła w Miami, przeprowadzając się z Sao Paulo w Brazylii.

Wielka miłość do mody sprawiła, że Ela stworzyła własną markę odzieżową "Kaftans by Ela". Inspiracją jednej z jej kolekcji było piękno kobiet i wyprawy na Bliski Wschód, do Afryki Północnej oraz do Saint Tropez. Jako prawdziwa kobieta sukcesu nie spoczywa na laurach i nie poprzestaje na jednej firmie. Obecnie rozwija również salon piękności "The Powder Room". Prywatnie jest mamą trójki nastolatków i od niedawna singielką. Jak sama przyznała, wciąż czeka na prawdziwą miłość.

'Żony Miami' Screen: Instagram/@zonymiami

"Żony Miami". Perfekcyjna pani domu Ewa Sama

Królestwem Ewy jest kuchnia. Kocha gotować i przyrządzać zdrowe posiłki dla synów oraz męża. Posiada grono wiernych przyjaciółek, ponieważ wierzy w solidarność kobiet. To kolejna bizneswoman w gronie bohaterek nowego programu. Ewa obecnie wprowadza na rynek markę oferującą kosmetyki i suplementy. W wolny czasie angażuje się w akcje charytatywne. Była wolontariuszką w Fundacji Szpitala w Nowym Jorku.

'Żony Miami' Screen: Instagram/@zonymiami

"Żony Miami". Perfekcjonistka Karolina Antoniades

Karolina pracuje jako stylistka i fotograf. Jest również influencerką, a od niedawna tworzy linię organicznych kosmetyków do pielęgnacji włosów. Lubi stawiać przed sobą nowe wyzwania, żadnej pracy się nie boi, a perfekcjonizm to jej drugie imię. Prywatnie związana jest z greckim przedsiębiorcą w branży finansowej, wspólnie wychowują córkę o imieniu Athena. Karolina jest również miłośniczką zdrowego stylu życia i podobnie jak Ewa wierzy w kobiecą solidarność.

'Żony Miami' Screen: Instagram/@zonymiami