Za nami ósmy sezon programu "Rolnik szuka żony". Choć Stanisław nie znalazł w programie miłości, to teraz zdradza, że nie żałuje udziału w produkcji. Uczestnik show opowiedział też nieco o nowej partnerce, którą poznała już po tym, jak z jego gospodarstwa zniknęły kamery TVP.

"Rolnik szuka żony". Stanisław o kulisach nowego związku

Stanisław do momentu emisji finału ósmej edycji "Rolnik szuka żony" nie mógł pochwalić się nowym związkiem. Jednak niedługo po oficjalnym zakończeniu show opublikował na Instagramie romantyczne zdjęcie z ukochaną. W komentarzach posypały się gratulacje.

Rolnik nie zdradził wiele na temat partnerki. Nic więc dziwnego, że kiedy urządził na InstaStories sesję Q&A szybko pojawiły się pytania o piękną blondynkę ze zdjęcia. I tak Stanisław uchylił rąbka tajemnicy i przyznał, że poznał dziewczynę dwa miesiące po programie. Zapytany o to, czy obecna ukochana pisała list do programu, by znaleźć się w gospodarstwie rolnika, zaprzeczył. Oprócz tego Stanisław twierdził, że program nie pomógł mu w znalezieniu ukochanej. Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna na prośbę internauty opowiedział o pierwszej randce ze wspomnianą partnerką.

Poznałem ją przez znajomych. Na pierwszej randce byliśmy na gokartach - napisał.

Stanisław z 'Rolnik szuka żony' odpowiada na pytania Fot. pytlarzsta/Instagram

Oprócz tego zakochany twierdzi, że wie, jak rozpoznać, że na jego drodze stanęła "ta jedyna".

Jeśli po spotkaniu tęsknisz, TO TA. Jeśli robisz wielkie "ufff", to NIE TA - dzielił się mądrościami.

Stanisław z 'Rolnik szuka żony' odpowiada na pytania Fot. pytlarzsta/Instagram

Rolnik przyznał też, że zdaje sobie sprawę, że został przedstawiony w negatywnym świetle. Według Stanisława wykreowanie "wybrednego i nudnego gościa" lepiej się sprzedało.