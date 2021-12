Więcej artykułów na temat uczestników programu "Hotel Paradise" przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Fani programu "Hotel Paradise" liczyli na to, że Miłosz i Wiktoria będą parą po opuszczeniu rajskiej wyspy. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak się nie stanie. Co więcej, internauci dostrzegli pewien szczegół mogący wskazywać, na to, że chłopak znalazł szczęście w ramionach uczestniczki z poprzedniej edycji.

Historia miłości Damięckiego i Andrzejewskiej to gotowy scenariusz na film

Zobacz wideo Klaudia El Dursi wybaczyłaby zdradę? "Zależy od sytuacji - czy to po pijaku, czy na trzeźwo..."

"Hotel Paradise". Czy Miłosz spotyka się z jedną z byłych hotelowych piękności?

Niedawno Luiza Benzouaoua w towarzystwie znajomych i przyjaciół świętowała urodziny. Wśród zaproszonych gości był również telewizyjny partner Wiktorii Gąsior. Na InstaStories Miłosza pojawiło się nagranie z przyjęcia, które zorganizowała uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise".

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pewien szczegół. Chłopak opatrzył nagranie trzema czerwonymi sercami. Zdaniem internautów może to być dowód na to, że związek Wiktorii i Miłosza nie przetrwał po zakończeniu programu. Tym bardziej że dziewczyna nie towarzyszyła mu podczas imprezy. Aktualnie Wiktoria znajduje się w Szwecji, łącząc odpoczynek z obowiązkami zawodowymi.

'Hotel Paradise' Screen: Instagram/@mily_mo_

"Hotel Paradise". Kiedy i gdzie można oglądać finałowy odcinek?

Widzowie z niecierpliwością czekają na ostatni odcinek "Hotelu Paradise". Nie tylko, aby poznać zwycięzców, ale również dlatego, żeby dowiedzieć się, której z par udało się być razem po opuszczeniu rajskiego hotelu. Wielki finał zostanie wyemitowany w poniedziałek 6 grudnia o godzinie 20:35 w TVN7. O główną nagrodę w postaci 100 tysięcy złotych zawalczą Nana i Łukasz oraz Sara i Michał. Już niebawem przekonamy się, kto zwycięży.