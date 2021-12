Więcej o programie "Rolnik szuka żony" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Justyna w programie "Rolnik szuka żony" walczyła o względy Kamila. Niestety, w trakcie rozmów z rolnikiem okazało się, że para ma zupełnie inne priorytety. Amatorka motoryzacji postanowiła się więc wycofać i jeszcze przed randką z Kamilem opuściła gospodarstwo. W finałowym odcinku mogła ponownie skonfrontować się z partnerem Joasi.

"Rolnik szuka żony". Justyna nie pogratulowała zaręczonej parze. O co chodzi?

W finale programu "Rolnik szuka żony" doszło do nietypowej sytuacji - Kamili oświadczył się Joannie w obecności kamer. Po przyjęciu pierścionka przez wybrankę rolnika, z gratulacjami niemal natychmiast ruszyła Izabela, która rzuciła się na świeżo upieczoną narzeczoną. Reakcja trzeciej kandydatki, Justyny, była zgoła inna. Dziewczyna pozostała na swoim miejscu i wpatrywała się w ekran telewizora. Później wyznała, że zachowanie to nie wynikało ze złych intencji. Justyna, jak już wcześniej przyznała, jest osobą bardzo nieśmiałą, co rzutuje na jej relacje z otoczeniem.

Nie poszłam, bo jestem trochę nieśmiała i dla mnie to było trochę niezręcznie iść przy wszystkich. Później Asi pogratulowałam - tłumaczyła Justyna.

"Rolnik szuka żony". Justyna żałowała swojej decyzji o opuszczeniu gospodarstwa Kamila

Dziewczyna w rozmowie z Martą Manowską przyznała również, że miała do siebie żal po podjęciu decyzji o wyjechaniu z gospodarstwa wybranka. Po powrocie do domu biła się z myślami, czy dobrze zrobiła. Przyznała również, że Kamil nadal jej się podoba.

Żałowałam tego, że nie dałam ani sobie szansy, ani Kamilowi na poznanie się. Te doświadczenia pokazały mi, że chciałabym być bardziej otwarta, na pewno więcej wychodzić do ludzi.

Oglądaliście finałowy odcinek programu "Rolnik szuka żony"?