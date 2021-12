Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Izabela bardzo emocjonalnie podchodziła do udziału w programie "Rolnik szuka żony". Widzieliśmy już, jak uczestniczka, która zabiegała o serce Kamila, zalała się łzami, gdy usłyszała jego decyzję o wyborze Joanny. Choć od chwili, gdy pożegnała się z programem, do finału minęło sporo czasu, to i tak w ostatnim odcinku puściły jej nerwy i ponownie pojawiły się łzy.

Zobacz wideo Marta Manowska ma kompleksy. Jednego się pozbyła, ale gardzi operacjami plastycznymi

Historia miłości Damięckiego i Andrzejewskiej to gotowy scenariusz na film

"Rolnik szuka żony". W finale Izabela nie umiała powstrzymać emocji. Znów popłynęły łzy

Izabela wzięła udział w programie "Rolnik szuka żony", licząc na prawdziwą miłość. Los chciał, że o serce Kamila przyszło jej konkurować z Joanną, która zawróciła w głowie rolnikowi. W odcinku finałowym Izabela nie bryła rozczarowania. Gdy poruszono temat jej ostatniego dnia w domu Kamila i pokazano ten trudny moment, emocje wróciły.

To był bardzo trudny dla mnie moment. Już na gospodarstwo pojechało się może z jeszcze większą nadzieją, niż na pierwsze spotkania i też moja reakcja na decyzję Kamila wynikała z tego, że było mi tam bardzo dobrze - powiedziała.

Uczestniczka wyznała, że ciężko jej wracać wspomnieniami do tego dnia, ale nie chowa urazy ani do Kamila, ani do jego nowej partnerki.

Ciężko mi nawet to oglądać, jak widać. To nie jest tak, że ja czuję jakąś urazę czy do Asi, czy do Kamila. Nie. Chyba żałuję jednego, że nie było takiego czasu, żebym mogła powiedzieć "O. Chodź Kamil sobie pogadamy." Natomiast wiem, że porozmawialiśmy na tej ławce. To było dla mnie bardzo ważne - powiedziała Izabela.

"Rolnik szuka żony". Stanisław pokazał zdjęcie z ukochaną

Choć uczestniczka przeżyła w programie wzloty i upadki, to kibicuje Kamilowi i Joannie. Gdy w finałowym odcinku rolnik postanowił oświadczyć się wybrance, Izabela pospieszyła im z gratulacjami.