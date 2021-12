Więcej informacji o programach rozrywkowych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Za nami finał ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". W najnowszej odsłonie telewizyjnego show miłości szukali: Kamila, Elżbieta, Stanisław, Krzysztof i Kamil. Niestety nie każdemu udało się ją znaleźć, o czym doskonale przekonała się m.in. Elżbieta, Kamila czy Stanisław. Ten ostatni jednak jest już zakochany, ale wybrankę poznał poza programem.

"Rolnik szuka żony". Stanisław pokazał zdjęcie z nową ukochaną

W finale "Rolnik szuka żony" Stanisław zwierzył się Marcie Manowskiej, że nie żałuje decyzji o tym, że nie zdecydował się na żadną z zaproszonych na gospodarstwo kobiet. Mimo to utrzymuje z nimi ciepłe relacje, a te również bardzo przyjaźnie się o nim wypowiadają. Co ciekawe, Stanisław szybko odnalazł miłości, ale już poza zasięgiem kamer. Do momentu finału nie mógł się chwalić nowym uczuciem w sieci, jednak tuż po jego emisji pokazał nową dziewczynę. Na instagramowym profilu Stanisława pojawiło się wspólne zdjęcie, na którym jego wybranka obdarowuje go pocałunkiem.

Pewnego dnia spotyka się osobę, dzięki której rozumiemy, dlaczego nie wychodziło nam wcześniej. Niby słyszałem to wcześniej, ale zrozumiałem niedawno - czytamy w opisie.

Niewiele wiadomo o nowej wybrance Stanisława, oprócz tego, że ma na imię Ania, co zresztą zdradziła jedna z jego kandydatek. Pod zdjęciem pojawiła się cała masa komplementów i ciepłych życzeń od widzów "Rolnik szuka żony", a także innych uczestników.

No nareszcie pokazałeś swoje szczęście. Wpraszam się na wesele - napisała Elżbieta.

Bądź szczęśliwy. Pięknie razem wyglądacie - wtórowali inni.

Cóż, nam nie pozostaje nic innego, jak również dołączyć się do życzeń.