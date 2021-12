Więcej informacji o programach rozrywkowych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Paulina i Krzysztof wzięli udział w drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po jakimś czasie pojawiły się jednak doniesienia, że przechodzą kryzys i być może dojdzie do rozwodu. To wszystko było jedynie plotkami, ale do czasu. Uczestnik za pomocą mediów społecznościowych potwierdził rozstanie, a także dodał, że ponoć ma ograniczany kontakt z dzieckiem. Co na to Paulina?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paulina dopiero odniosła się do wpisu Krzysztofa. Uderzyła w niego

We wrześniu ubiegłego roku Paulina i Krzysztof ogłosili, że zostali rodzicami. Na świat przyszedł ich syn, Jan. Uczestnik randkowego show we wpisie zdradził, że dostawał pytania o związek z Pauliną, dlatego zdecydował się zabrać głos. Zdradził, że rozstali się już dawno, bo w lutym. Krzysztof poinformował, że "został złożony po raz kolejny pozew o rozwód, jak i dokument zabezpieczający kontakty z synem". Napisaliśmy wówczas do uczestniczki, by dowiedzieć się, czy faktycznie jej były partner ma utrudniany kontakt z synem, jednak nie dostaliśmy odpowiedzi do dziś.

Paulina dopiero teraz udzieliła się na Instagramie od czasu oświadczenia Krzysztofa, które dodał 27 listopada. Paulina od 14 października teraz dodała dwa posty.

Drodzy obserwujący, dzielę się z wami tym, co mnie zafascynuje, zauroczy, poruszy, zatrzyma i sprowokuje do zastanowienia. Słowem, obrazem, nastrojem, dzielę się odrobiną siebie. Całą resztę pozostawię REALNEMU życiu - napisała pod jednym z wpisów.

Wygląda na to, że uczestniczka nie zamierza publicznie poruszać niewygodnych dla niej spraw prywatnych.

'Ślub od pierwszego wejrzenia' - Paulina Instagram/_ona_nieidealna_

