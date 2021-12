Wielki finał "The Voice of Poland". Wiemy, kto wygrał 12. edycję show

Więcej informacji na temat programów rozrywkowych na stronie głównej Gazeta.pl

4 grudnia widzowie mogli obejrzeć wielki finał 12. edycji "The Voice of Poland". W szranki stanęły cztery mocne głosy: Rafał Kozik, Wiktor Dyduła, Bartosz Madej i Marta Burdynowicz. Niestety, już po pierwszym etapie musieliśmy się pożegnać z jednym z uczestników. Widzowie w głosowaniu SMS zdecydowali, że szansę na zwycięstwo i 50 tysięcy złotych jako pierwszy stracił czarny koń tej edycji - Wiktor Dyduła z drużyny Tomsona i Barona.

"The Voice of Poland". Kto odpadł w drugim etapie?

W drugim etapie finału uczestnicy musieli zmierzyć się z utworami polskich twórców. Jako pierwszy na scenie stanął podopieczny Sylwii Grzeszczak Rafał Kozik z utworem Edyty Geppert "Och, życie, kocham cię nad życie".

Podziwiałem Rafała, że podjął się tej piosenki. Ja bym się do niej nie zbliżył - mówił Piekarczyk.

Trudna piosenka. Ma trudny tekst, ma też wielką sławę. Brawa, że ją uniosłeś - chwaliła Steczkowska.

Jestem dumna z ciebie, Rafał. Będę powtarzała, że jesteś czarodziejem - oceniała Grzeszczak.

Bartosz Madej, którego trenował Marek Piekarczyk, zaśpiewał z kolei "Kiedy mnie już nie będzie" Seweryna Krajewskiego. Wyszło bardzo lirycznie i nastrojowo.

Wzruszyłam się - mówiła Steczkowska.

Dziękuję za emocje, które wywołałeś - zachwycał się Baron.

Jako ostatnia na scenie pojawiła się zachwycająca podopieczna Justyny Steczkowskiej - Marta Burdynowicz. Wokalistka zaprezentowała hit Alicji Majewskiej "Odkryjemy miłość nieznaną". Wyszło doskonale.

Musiałaś przywalić tym głosem. To było bardzo dobre - oceniała Grzeszczak

Stałaś się diwą, w takim pozytywnym sensie. Życzę ci jak najlepiej - mówił Tomson.

Jesteś wybitną wokalistką. Życzę ci, żebyś wygrała ten program, bo na to zasługujesz - chwalił Piekarczyk.

Justyna Steczkowska zaapelowała do wszystkich dyrektorów teatrów muzycznych, by zatrudniali Martę.

Mimo że wszystkie występy były zachęcające, jeden z uczestników musiał zakończyć swoją przygodę z 12. edycją "The Voice of Poland". Padło na Rafała Kozika.

"The Voice of Poland". Kto wygrał 12. edycję?

W ścisłym finale zobaczyliśmy Martę Burdynowicz i Bartosza Madeja. To właśnie oni wystąpili ze swoimi najnowszymi singlami. Oboje byli zachwycający i porwali publiczność. Ostatecznie jednak laureatką 12. edycji "The Voice of Poland" została Marta Burdynowicz.

A co na to fani? Na oficjalnym fanpage'u "The Voice of Poland" zawrzało.

Wiedziałem, że wygra!

Nie mogło być inaczej.

Sztos! Obok tego głosu nie da się przejść obojętnie.

Zwycięzcy gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze muzycznej.