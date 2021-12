Więcej informacji na temat programów rozrywkowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

12. edycja "The Voice of Poland" dobiega końca. W finałowym odcinku muzycznego show TVP2 zobaczyliśmy czterech utalentowanych uczestników. Na scenie wystąpili: Rafał Kozik, Wiktor Dyduła, Bartosz Madej i Marta Burdynowicz. Kto z nich odpadł jako pierwszy? Okazuje się, że z szansą na wygraną pożegnał się Wiktor Dyduła.

Finał 12. edycji "The Voice of Poland"

Podczas finału 12. edycji "The Voice of Poland", który został wyemitowany 4 grudnia, działo się już od pierwszej minuty, a emocje sięgały zenitu. Finaliści walczą aż w trzech rundach. W pierwszej każdy zaśpiewał zagraniczny utwór oraz wystąpił ze swoim trenerem. W drugim etapie troje finalistów zaśpiewało polskie hity. Z kolei w ostatnim usłyszeliśmy dźwięki najnowszych singli finalistów. Ostatecznie to SMS-y widzów zadecydowały, kto został najlepszym polskim głosem tego roku.

"The Voice of Poland". Wiktor Dyduła zachwycił

Na pierwszy ogień poszedł Wiktor Dyduła - podopieczny Barona i Tomsona. Uczestnik wraz z muzykami wystąpili z utworem "Best Of You" zespołu Foo Fighters. Wyszło im całkiem zacne. Dyduła dał też czady w urorze "Kiss from a rose" Seala.

To był występ na najwyższym poziomie - zachwycała się Grzeszczak.

Rafał Kozik na scenie "The Voice of Poland"

Widzowie mogli też posłuchać duetu Rafał Kozik i Sylwia Grzeszczak, którzy sprawdzili się w utworze "You Raise Me Up" Josha Grobana. Kilka chwil później Kozik zmierzył się z hitem Adele "Easy On Me".

Leć i leć, niech los ci sprzyja - życzyła Justyna Steczkowska.

Bartosz Madej podbił scenę "The Voice of Poland"

Jako trzeci wystąpił Bartosz Madej ze swoim mentorem - Markiem Piekarczykiem. Tego wykonania utworu "Modlitwa" Breakout zapamiętamy na długo.

Byłeś sobą, tobie się to fantastycznie udało - zachwycała się Grzeszczak.

Masz w sobie tyle uroku. To było najlepsze wykonanie, które usłyszałam w tej programie. Stanął przede mną prawdziwy wokalista. Gratuluję ci bardzo - mówiła Steczkowska.

Ja wiem, że jesteś dobrym wokalistą i dobrym człowiekiem - usłyszeliśmy z ust Barona.

"The Voice of Poland". Marta Burdynowicz robiła bank

Jako ostatnia wystąpiła podopieczna Justyny Steczkowskiej Marta Burdynowicz. Panie wystąpiły razem na scenie nie po raz pierwszy. Okazuje się, że diwa zaprosiła Martę na jeden ze swoich koncertów. Na cenie "The Voice of Poland" oczarowały widzów wykonaniem utworu "Angel" Sarah McLachlan. Marta nie miała też łatego zadania, kiedy musiała wykonać hit I" Will Always Love You" Whitney Houston. Poradziła sobie jednak doskonale. Piękny głos i piękna interpretacja.

Nie trzeba było ekipy sprzątającej. Ten występ był świetny - zachwycał się Baron.

Ja jestem fanem Marty od dawna i będę fanem - mówił Piekarczyk.

Myślę, że wygrałaś tą piosenką - chwaliła Grzeszczak.

"The Voice of Poland". Kto odpadł?

Do drugiego etapu programu nie dostał się niestety Wiktor Dyduła

Szok!

To jakaś pomyłka.

Nie! Zarządzam reasumpcję -pisali widzowie.

Też w to nie wierzycie?