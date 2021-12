Bądź na bieżąco z programami talent show i zajrzyj na stronę główną Gazeta.pl

REKLAMA

W sobotę 4 grudnia odbędzie się finał "The Voice of Poland". O zwycięstwo walczyć będą cztery osoby - Marta Burdynowicz, Bartosz Madej, Wiktor Dyduła i Rafał Kozik. Ostatni z uczestników zachwycił wszystkich własnym singlem w półfinale. Teraz ma szansę na główną nagrodę, lecz już kiedyś próbował swoich sił w popularnym programie telewizyjnym. Kim jest Rafał Kozik?

Zobacz wideo Adam Zdrójkowski o kulisach rozstania z TVP i pracą w „The Voice"

Oprah Winfrey nie miała czego jeść, a Dolly Parton mieszkała w leśnej ruderze

"The Voice of Poland". Rafał Kozik swoich sił w telewizji próbował już dawno. Kilka lat temu wystąpił w innym programie

Finalista sześć lat temu wziął udział w castingu do programu Polsatu "Must be the music". Była to 11. edycja popularnego talent show. Nie zrobił jednak dużego wrażenia na Elżbiecie Zapendowskiej, Korze, Adamie Sztabie i Tymonie Tymańskim. Jego występ z tanecznym utworem "How deep is your love" można obejrzeć na Youtubie. W serwisie uczestnik ma także własny kanał, na którym zamieszcza covery popularnych utworów w swoim wykonaniu. Obecnie śpiewa w swoim zespole, występując na weselach i innych imprezach. Jego pasja stała się drugą pracą.

Rafał Kozik pochodzi z Rybnika. Choć śpiewanie jest jego wielką pasją, zawodową drogę związał z technicznym zajęciem. Na co dzień jest specjalistą ds. jakości w firmie produkującej elementy karbonowe. Studiuje właśnie zarządzanie jakością w Katowicach. Talent, jeszcze w dzieciństwie, odkryła u niego nauczycielka od muzyki, która zachęciła go do brania udziału w konkursach. Odniósł zresztą pewne sukcesy, np. w 2008 roku zdobył pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Żorach.

""Milionerzy". Widzowie zażenowani grą Wellman i Prokopa

W "The Voice of Poland" w przesłuchaniach w ciemno młody wokalista zaśpiewał "Bo jesteś ty" Krzysztofa Krawczyka. Zachwycił Sylwię Grzeszczak i Marka Piekarczyka i wybrał drużynę piosenkarki. Na etapie bitew pokonał Wiktora Zwierzyńskiego. W półfinale natomiast wykonał własną piosenkę "Zimny front". Widzowie cały czas mogą głosować na swoich faworytów poprzez SMS-y. Linie telefoniczne zostaną zamknięte podczas finałowego odcinka w sobotę 4 grudnia.